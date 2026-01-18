सरिया से भरे ट्रक में ओडिसा से भोपाल तरफ जा रहा 106 किलो गांजा जब्त



जिले में अवैध मादक पदार्थो की रोकथाम करने एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन व एएसपी संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चल रहा है। बरमान मेला चलने से जगह-जगह पुलिस की जांच भी चल रही है। पुलिस ने बताया कि बीती 15 जनवरी की रात राजमार्ग चौराहे पर पुलिस टीम ने नाके बंदी के दौरान एक ट्रक को रोका जो पुलिस टीम को देखकर स्टापर को धक्कादेते हुए तेजी से बरमान की ओर भागा, जिसे बरमान पुलिस ने पकड़ा। वाहन की तलाशी में ट्रक के ऊपर चालाकी से विशेष बॉक्स बनाकर पैकेट में 106 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी शकील खान निवासी देवरी पार्वती जिला सीहोर एवं अमन कुशवाहा निवासी नानकपुर आष्टा जिला सीहोर के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएफ 9648 एवं दो मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने बताया कि ट्रक में करीब 25 टन लोहा के सरिया भरे हुए हैं और ट्रक को शकील चला रहा था।