करेली में सराफा दुकान में चोरी का प्रयास करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

attempted robbery at a jewelry shop in Kareli नरसिंहपुर. करेली की एक सराफा दुकान में चोरी का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा है। जिनसे घटना में प्रयुक्त गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, पीतल का नोजल एवं एक बाइक बरामद की गई है। मामले में व्यापारी शुभम पाठक ने 10 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि वह रात्रि में अपनी सोने-चांदी की दुकान बंद कर शटर एवं चैनल गेट में ताला लगाकर घर चला गया था। रात्रि लगभग 1 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुकान का ताला गैस कटर आदि से तोडऩे का प्रयास किया गया, किंतु आवाज होने पर वे मौके से फरार हो गए। अज्ञात आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना द्वारा एएसपी संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में तथा एसडीओपी नरसिंहपुर मनोज गुप्ता के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर निर्देश दिए गए।

पुलिस टीम द्वारा विभिन्न माध्यमों से जानकारियां एकत्रित की गईं एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए। जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन उर्फ छोटू, मोहसिन खान उर्फ अयान निवासी आमगांव बड़ा, रिजवान अली, अरबाज खान निवासी चीचली को पकड़ा। जिन्होंने पूछताछ में घटना करना स्वीकार किया। आरोपियों की पतासजी एवं गिरफ्तारी में थाना प्रभारी करेली निरीक्षक रत्नाकर हिंग्वे, एसआइ रामरतन सोनी. विजय धुर्वे, प्रधान आरक्षक कुलदीप सोमकुवंर, राजेश नंदा, आरक्षक राजेश बागरी, कपिल राजपूत. विपिन, सचिन, विवेक जाट, अमित यादव, सैनिक रियाज, साइबर सेल एसआइ अनिल अजमेरिया, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह, महिला आरक्षक कुमुद पाठक की सराहनीय भूमिका रही।