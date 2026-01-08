विद्यार्थियों के 69 नवाचारी मॉडल बने आकर्षण

exhibitions
exhibitions were organized
जनपद शिक्षा केंद्र नरसिंहपुर अंतर्गत विकासखंड स्तरीय गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन डाइट नरसिंहपुर में किया गया। प्रदर्शनी में 10 जनशिक्षा केंद्रों के कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने सहभागिता करते हुए कुल 69 आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट प्राचार्य राजीव किशोर श्रीवास्तव एवं परियोजना समन्वयक मनीष चौकसे द्वारा मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर एपीसी समीर कुमार त्यागी,साक्षरता समन्वयक अखलेश,राजौरिया, बीआरसी ओपी राय, बीएसी ब्रजेश नेमा एवं विनोद झारिया उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग