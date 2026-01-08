8 जनवरी 2026,

नरसिंहपुर

विद्यार्थियों के 69 नवाचारी मॉडल बने आकर्षण

विद्यार्थियों के 69 नवाचारी मॉडल बने आकर्षण विकासखंड स्तरीय गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Jan 08, 2026

exhibitions

exhibitions

exhibitions were organized

जनपद शिक्षा केंद्र नरसिंहपुर अंतर्गत विकासखंड स्तरीय गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन डाइट नरसिंहपुर में किया गया। प्रदर्शनी में 10 जनशिक्षा केंद्रों के कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने सहभागिता करते हुए कुल 69 आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट प्राचार्य राजीव किशोर श्रीवास्तव एवं परियोजना समन्वयक मनीष चौकसे द्वारा मां सरस्वती के पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर एपीसी समीर कुमार त्यागी,साक्षरता समन्वयक अखलेश,राजौरिया, बीआरसी ओपी राय, बीएसी ब्रजेश नेमा एवं विनोद झारिया उपस्थित रहे।


10 विद्यालयों के छात्रों ने दी प्रस्तुुति

प्रदर्शनी में 10 विद्यालयों के 69 विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणित एवं विज्ञान विषयों के नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए। पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल के वरिष्ठ व्याख्याता डॉ अलका शर्मा, डाइट व्याख्याता संजय शर्मा,श्रृद्धा शुक्ला, गोविंद बडक़ुर, एलपी उप्रैलिया द्वारा मॉडलों का मूल्यांकन किया गया। अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।समापन अवसर पर डाइट प्राचार्य श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों के नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती हैं और सीखने की भावना को सशक्त बनाती हैं।


Published on:

08 Jan 2026 03:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / विद्यार्थियों के 69 नवाचारी मॉडल बने आकर्षण

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

