विद्यार्थियों के 69 नवाचारी मॉडल बने आकर्षण

प्रदर्शनी में 10 विद्यालयों के 69 विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणित एवं विज्ञान विषयों के नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए। पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल के वरिष्ठ व्याख्याता डॉ अलका शर्मा, डाइट व्याख्याता संजय शर्मा,श्रृद्धा शुक्ला, गोविंद बडक़ुर, एलपी उप्रैलिया द्वारा मॉडलों का मूल्यांकन किया गया। अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया।समापन अवसर पर डाइट प्राचार्य श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों के नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती हैं और सीखने की भावना को सशक्त बनाती हैं।