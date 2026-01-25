नरसिंहपुर जिले में प्रकटोत्सव पर मां नर्मदा के तटों पर रहा आस्था का उत्सव

celebrate the appearance day of Mother Narmada नरसिंहपुर. रविवार को जिले भर के नर्मदा तटों पर मां नर्मदा का प्रकटोत्सव मनाने श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। आस्था का उत्सव ऐसा रहा कि सुबह से देर रात तक तटों पर चुनरी अर्पित करने, पूजन, दीपदान करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही। तटों पर आस्था का उत्सवी माहौल रहा, हर तरफ नर्मदाष्टक, भजन-संकीर्तनों, नर्मदे हर-हर के की गूंज रही, श्रद्धालुओं की सेवा में जगह-जगह भंडारे-प्रसाद वितरण करने सेवाभावी सक्रिय रहे, लोगों की सघन आवाजाही ने हाइवे से लेकर तटों से जुड़ी शहरी-ग्रामीण सडक़ों पर वाहनों की गति पर ब्रेक लगा दिए, मोबाइल नेटवर्क बाधित रहा। जिले के प्रमुख तीर्थक्षेत्र बरमान में पुलिस ने 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है जबकि पूरे जिले में श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख से ऊपर आंकी जा रही है। रविवार की देर रात तक लोगों का तटों की ओर पहुंचना जारी रहा।