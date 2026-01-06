मेन वाल्व में मामूली लीकेज बन सकता है जानलेवा



पिछले दिनों लिए गए पेयजल टंकियों के सेंपलों की प्राथमिक जांच में कोई खराबी नहीं पाई गई है। एहतियात के तौर पर इन सेंपलों को लैब में जांच के लिए पीएचई भेजा गया है। वार्ड स्तर पर पेयजल की जांच के लिए किट बुलवाई गई है। एक दो दिनों में वार्ड स्तर पर भी पानी की जांच शुरू हो जाएगी। जहां तक इतवारा बाजार की टंकी की समस्या है तो उसमें लीकेज होने के कारण पानी परिसर में भरता रहता है। यहां सफाई कराई जाएगी। यहां पर नई टंकी का निर्माण भी प्रस्तावित है।

पुरूषोत्तम वाडबुद्धे इंजीनियर व जल प्रभारी नगरपालिका नरसिंहपुर