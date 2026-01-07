तिल संकटा चतुर्थी पर सिद्ध गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

आस्था परंपरा और लोकविश्वास का संगम एक बार फि र ऐतिहासिक श्री गणेश देवस्थानम् सिद्धपीठ में देखने को मिला। तिल संकटा चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान सिद्धि विनायक का विशेष पूजन.अर्चन एवं अभिषेक श्रद्धापूर्वक हुआ। अलसुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और पूरे क्षेत्र में जय गणेश के जयघोष गूंजते रहे।

इस अवसर पर परंपरा अनुसार एक दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया। जिसमें नरसिंहपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी बढ़-चढकऱ सहभागिता की। भक्तों ने भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं सहित विविध व्यंजनों का भोग अर्पित कर सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और संकटों से मुक्ति की कामना की। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान विनायक का पावन अभिषेक, विशेष आरती एवं महाप्रसाद वितरण किया गया। जिससे आयोजन की भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा और अधिक बढ़ गई।