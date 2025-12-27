27 दिसंबर 2025,

शनिवार

नरसिंहपुर

अटल सामुदायिक भवन होंगे वाजपेयी की जनआकांक्षाओं के प्रतीक

मंत्री पटेल ने कहा कि भारतीय राजनीति में जब भी राजनैतिक मर्यादाओं व सुचिता की बात की जाएगी प्रथम स्थान अटलजी का रहेगा।

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 27, 2025

श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी से जुड़ी यादों को साझा किया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पंचायत मंत्री।

The BJP organized the Atal Smriti Parv नरसिंहपुर. भाजपा द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर अटल स्मृति पर्व विधानसभा संगोष्ठी जनपद परिसर में की गई। जिसमें प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी से जुड़ी यादों को साझा किया। उनके मंत्रीमंडल में कार्य करने के अनुभव सुनाए। मंत्री पटेल ने कहा कि भारतीय राजनीति में जब भी राजनैतिक मर्यादाओं व सुचिता की बात की जाएगी प्रथम स्थान अटलजी का रहेगा। उनकी जनशताब्दी वर्ष की स्मृति में 2500 से ज्यादा पंचायत, 106 जनपद व 5 अटल सुशासन भवन बनाए जा रहे हैं। जिससे पंचायत विकास के काम तीव्र गति से हो सकेंगे। साथ ही 3750 अटल सामुदायिक भवन अटलजी की जनआकांक्षाओं के प्रतीक होंगेख् यही एक कार्यकर्ता के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि है।
कार्यक्रम में पूर्व सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि आजाद भारत के लोगों के दिल व दिमाग पर राज करने वाले राजनेता अगर कोई है तो वह मात्र अटलजी हैं। संगोष्ठी के पूर्व सभी ने यहां स्थित वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्र्यापण किया। संगोष्ठी में भाजपा जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक, विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, महेन्द्र नागेश, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति काकोडिय़ा, उपाध्यक्ष अनीता ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे समेत अनेक पदाधिकारी-कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला मीडिया प्रभारी अभिनव शर्मा ने बताया कि संचालन महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी ने किया। अंत में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का माला व शाल से सम्मान किया गया।

