MP के रेलवे स्टेशन पर मधुमक्खियों का हमला, यात्रियों में मची भगदड़, दर्जनभर घायल

जानकारी के अनुसार स्टेशन परिसर में स्थित रेलवे की पानी की टंकी में लगे छत्तों से बड़ी संख्या में मधुमक्खियां निकलकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचीं और वहां मौजूद यात्रियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ ही देर में पूरा प्लेटफॉर्म खाली कराना पड़ा। स्टेशन में खड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस के आगमन के दौरान प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ मौजूद थी, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने यात्रियों पर हमला कर दिया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से हालात बेकाबू हो गए। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन को तुरंत प्लेटफॉर्म नंबर 1 को खाली कराया।