भागने के प्रयास में पलटी पिकअप तो 34 पेटी अवैध शराब बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार अन्य फरार

सूने मकान में चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

नरसिंहपुर. कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले झिरना क्षेत्र स्थित एक सूने मकान में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के जेवर सहित करीब 1 लाख 47 हजार रुपए का पूरा मशरूका बरामद होने का दावा किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है।

पुलिस के अनुसार बीते 13 अप्रेल को दुर्गेश पटेल निवासी झिरना रोड, महावीर नगर कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11-12 अप्रेल की दरमियानी रात अज्ञात चोर उसके सूने मकान में घुसकर सोने-चांदी के जेवर एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने क्षेत्र में सघन पतासाजी के साथ मुखबिर और तकनीकी माध्यमों से जानकारी जुटाई। इस दौरान घटना स्थल के आसपास संदिग्ध रूप से घूम रहे एक व्यक्ति की पहचान कर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी डालचंद उर्फ डल्लू ठाकुर ने अपने साथी प्रशांत उर्फ खकूरा यादव निवासी निरंजन वार्ड कोष्टी मोहल्ला के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई सोने की अंगूठी, एक जोड़ी सोने के कान के टाप्स और एक टीवी बरामद की, जिनकी कुल कीमत लगभग 1 लाख 47 हजार रुपए बताई गई है। मामले में एक अन्य आरोपी रमजान खान फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव चाटे, सहायक उपनिरीक्षक भीम बाक्सर सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।