नरसिंहपुर प्रदेश में तीसरा व संभाग में पहले नंबर पर 10वीं-12वीं बोर्ड की मेरिट सूची में 7 विद्यार्थियों ने बनाई जगह

पानीपुरी बेचने वाले पिता के बेटे आदित्य ने मेरिट में बनाई जगह, परिवार में खुशी

साईंखेड़ा के बाजार में पानीपुरी बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले जनक कुशवाहा के बेटे आदित्य की सफलता ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। आदित्य ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 485 अंक हासिल कर प्रदेश की मेरिट सूची में आठवां स्थान प्राप्त किया है मूलत: भिंड जिले के रहने वाले जनक कुशवाहा पिछले कई वर्षों से साईंखेड़ा में ही निवास कर रहे हैं और पानीपुरी बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बेटे की इस उपलब्धि से वे बेहद खुश हैं। आदित्य ने बताया कि उसका लक्ष्य नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर देश सेवा करना है। उसने स्कूल की पढ़ाई के साथ ही शिक्षकों से मार्गदर्शन लेकर तैयारी की। पढ़ाई के साथ-साथ आदित्य अपने पिता के काम में भी हाथ बंटाता रहा। जनक कुशवाहा ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं, जिनमें एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा आदित्य है। उन्होंने कहा कि पानीपुरी के छोटे से व्यवसाय से ही उनका परिवार चलता है, लेकिन उनका लक्ष्य है कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो।