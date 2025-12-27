27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

मवेशी और अमानक स्पीड ब्रेकर बन रहे हादसों की वजह

सर्द और अंधेरी रातों में बढ़ता खतरा मवेशी और अमानक स्पीड ब्रेकर बन रहे हादसों की वजह

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 27, 2025

are contributing to accidents.

are contributing to accidents.

increasing dangers

सर्दी के मौसम में जब रातें और अधिक अंधेरी हो जाती हैं, तब शहर की सडक़ों पर जानलेवा खतरे भी बढ़ जाते हैं। कहीं सडक़ों पर मुंह उठाए खड़े आवारा मवेशी तो कहीं अमानक तरीके से बनाए गए स्पीड ब्रेकर, लगातार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। खासकर नरसिंहपुर के टट्टा पुल खेरी नाका से लेकर शहर के मंडी तिराहा तक का मुख्य मार्ग इन दिनों हादसों का ब्लैक स्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन सुधार के नाम पर नगर पालिका की लापरवाही साफ नजर आ रही है।

स्पीड ब्रेकर भी मानकों के अनुरूप नहीं


बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर रात के समय भारी वाहनों के साथ.साथ दोपहिया और पैदल राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। स्ट्रीट लाइटें कई स्थानों पर खराब पड़ी हैं, जिससे सडक़ पर खड़े मवेशी दूर से दिखाई नहीं देते। अचानक सामने आ जाने से वाहन चालकों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता और दुर्घटना हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कुछ महीनों में इस मार्ग पर कई छोटे.बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोग घायल हुए हैं।
दूसरी ओर सडक़ पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर भी मानकों के अनुरूप नहीं हैं। कहीं बहुत ऊंचे तो कहीं बिना किसी चेतावनी संकेत के बने स्पीड ब्रेकर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। रात के समय जब दृश्यता कम होती है, तब ये अमानक स्पीड ब्रेकर दुर्घटनाओं की मुख्य वजह बन जाते हैं। कई बार अचानक ब्रेकर आने से वाहन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे चालक और सवारियां घायल हो जाती हैं।


स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस पूरे मार्ग को पहले ही ब्लैक स्पॉट घोषित किया जा चुका है, बावजूद इसके न तो मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान किया गया और न ही स्पीड ब्रेकरों को दुरुस्त किया गया। नगर पालिका को कई बार शिकायतें दी गईं। लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। लोगों ने मांग की है कि मुख्य मार्ग पर नियमित रूप से मवेशियों को हटाने की व्यवस्था की जाएए खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक कराया जाए और स्पीड ब्रेकरों को मानक के अनुसार बनाया जाए। जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते। तब तक सर्द और अंधेरी रातों में यह मार्ग राहगीरों के लिए खतरे का रास्ता बना रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 03:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / मवेशी और अमानक स्पीड ब्रेकर बन रहे हादसों की वजह

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

संभाग स्तरीय अंतर जिला प्रतियोगिता में महिला क्रिकेट में जबलपुर का दबदबा, नरसिंहपुर उपविजेता

संभाग स्तरीय अंतर जिला महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
नरसिंहपुर

खेत से सीधे बाजार तक: जैविक खेती को मिला नया मंच

Organic farming
नरसिंहपुर

यूरिया की खेप आते ही गोदाम में किसानों की लगी कतार कालाबाजारी पर जिले में अब तक नहीं हो सकी प्रभावी कार्रवाई

वितरण केंद्रों और गोदामों में जैसे ही यूरिया की खेप आने की खबर किसानों को मिल रही है तो भीड़ बढ़ रही है।
नरसिंहपुर

सतधारा के पुराने पुल से वाहनों की आवाजाही बंद, मेला अवधि में भी प्रतिबंध रहेगा

नर्मदा क्षेत्र सतधारा में बने प्राचीन पुल से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है।
नरसिंहपुर

आज का दिन साहिबजादों के शौर्य को नमन करने का दिन -प्रहलाद सिंह पटेल

वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.