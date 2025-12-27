मवेशी और अमानक स्पीड ब्रेकर बन रहे हादसों की वजह



बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर रात के समय भारी वाहनों के साथ.साथ दोपहिया और पैदल राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। स्ट्रीट लाइटें कई स्थानों पर खराब पड़ी हैं, जिससे सडक़ पर खड़े मवेशी दूर से दिखाई नहीं देते। अचानक सामने आ जाने से वाहन चालकों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता और दुर्घटना हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कुछ महीनों में इस मार्ग पर कई छोटे.बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोग घायल हुए हैं।

दूसरी ओर सडक़ पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर भी मानकों के अनुरूप नहीं हैं। कहीं बहुत ऊंचे तो कहीं बिना किसी चेतावनी संकेत के बने स्पीड ब्रेकर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। रात के समय जब दृश्यता कम होती है, तब ये अमानक स्पीड ब्रेकर दुर्घटनाओं की मुख्य वजह बन जाते हैं। कई बार अचानक ब्रेकर आने से वाहन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे चालक और सवारियां घायल हो जाती हैं।