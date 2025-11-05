नर्मदा के बरमान और ककरा घाट पर नहाते समय डूबे, चीख पुकार के साथ मचा हड़कंप

MP News : कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के विभिन्न नर्मदा तटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान मध्य प्रद के अलग-अलग स्थानों पर दो किशोर नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। दोनों की तलाश देर शाम तक जारी थी।