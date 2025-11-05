Patrika LogoSwitch to English

नरसिंहपुर

नर्मदा के बरमान और ककरा घाट पर नहाते समय डूबे, चीख पुकार के साथ मचा हड़कंप

MP News : नर्मदा के बरमान और ककरा घाट में नहाते समय दो बालक डूबे, कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच हुई अलग-अलग घटनाएं।

Google source verification

नरसिंहपुर

image

Faiz Mubarak

Nov 05, 2025

MP News

नर्मदा के बरमान और ककरा घाटों पर दो हादसे (Photo Source- Patrika)

MP News : कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के विभिन्न नर्मदा तटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसी दौरान मध्य प्रद के अलग-अलग स्थानों पर दो किशोर नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। दोनों की तलाश देर शाम तक जारी थी।

पहली घटना

पहली घटना करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेत घाट बरमान खुर्द की है, जहां सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र के ग्राम केरपानी निवासी 14 वर्षीय राजा सिंह, अपने साथी बच्चों के साथ नहाने आया था। स्नान के दौरान राजा गहराई में चला गया और डूब गया।

एसडीओपी मनोज गुप्ता ने बताया कि, घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संकेतक लगाए गए हैं। राजा के दो साथी बच्चों को लोगों ने समय रहते गहराई में जाने से रोक लिया, लेकिन राजा गहरे पानी में समा गया। पुलिस दल और गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हुए हैं।

दूसरी घटना

दूसरी घटना तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के ककरा घाट की है, जहां गाडरवारा निवासी 13 वर्षीय मोहित सोनी, अपने दो दोस्तों और चचेरे भाई के साथ नहाने आया था। इसी दौरान मोहित गहरे पानी में चला गया और डूब गया।

थाना प्रभारी बी.एल. त्यागी ने बताया कि दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि मोहित की तलाश पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से की जा रही है।

पुलिस की श्रद्धालुओं से अपील

दोनों ही घटनाओं के बाद घाटों पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि, नदी में नहाने के दौरान सावधानी बरतें और बच्चों को अकेले पानी में न जाने दें।

Published on:

05 Nov 2025 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नर्मदा के बरमान और ककरा घाट पर नहाते समय डूबे, चीख पुकार के साथ मचा हड़कंप

