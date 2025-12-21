मिल में पाइप लाइन फटने से चार कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे

juice pipeline burst नरसिंहपुर. जिले के ग्राम कौडिय़ा स्थित शक्ति शुगर मिल में शनिवार की दोपहर उस वक्त हडक़ंप की स्थिति बन गई, जब सुधार कार्य के दौरान मिल की जूस की पाइप लाइन फट गई। जिससे सुधार कार्य में लगे चार कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहां से कुछ देर में ही एक को जबलपुर रेफर कर दिया गया। तीन की हालत ठीक बताई जा रही है। मामले में सूचना मिलते ही गाडरवारा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

घटना में बताया जा रहा है कि मिल की लाइन में कुछ खराबी आ गई थी। जिसे सुधारने में चार कर्मचारी लगे थे। इसी दौरान अचानक लाइन फटी तो मिल में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में झुलसे कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों और प्रबंधन की मदद से गाडरवारा के सिविल अस्पताल भेजा गया। जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना में झुलसे एक कर्मचारी नरेंद्र के अनुसार वह अपने साथी मुन्ना यादव, अजय पटेल, सुनील के साथ लाइन को सुधार रहा था, तभी घटना हुई।

वर्जन

शक्ति शुगर मिल में पाइप लाइन फटने से चार लोगों के झुलसने का मामला संज्ञान में है। जांच की जा रही है कि यह घटना किस तरह हुई। लापरवाही सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विक्रम रजक, थाना प्रभारी गाडरवारा