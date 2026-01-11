रसोई व रैन बसरों का निरीक्षण, दो कर्मियों का वेतन काटने निर्देश

Expressing her displeasure नरसिंहपुर. नगरपालिका नरसिंहपुर क्षेत्र में बस स्टैंड पर संचालित दीनदयाल रसोई का शनिवार को सीएमओ नीलम चौहान ने औचक निरीक्षण किया। रसोई में तैयार किए गए भोजन का स्वाद लेकर गुणवत्ता देखी। रसोई में भोजन करने वाले लोगों से संवाद कर भोजन के बारे में राय जानी। साथ ही निर्देश दिए कि रसोई के संचालन में गुणवत्ता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जिससे लोगों को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हो सके। इसके उपरांत सीएमओ ने बस स्टैंड में ही संचालिक रैन बसेरा का निरीक्षण किया। जहां दो कमरो में लगे पलंग और बिस्तरों को देखा। इसके उपरांत बैलहाई कॉम्पलेक्स में संचालित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। यहां दो कर्मचारियों की अनुपस्थिति मिली। जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते एक कर्मचारी रामकुमार का सात दिन का वेतन काटने एवं एक अन्य कर्मचारी का तीन दिन का वेतन काटने निर्देश दिए। कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि रैन बसेरा की साफ-सफाई में किसी भी प्रकार की कोताही न की जाए। जरूरतमंदों को इसका बिना किसी परेशानी के लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। रैन बसेरा में किसी भी अनैतिक गतिविधि का संचालन न हो और न ही यहां आसामाजिक तत्वों की आवाजाही हो। उन्होंने रैन बसेरा के नीचे स्थित प्रसाधनगृह की साफ-सफाई नियमित कराने कहा। सीएमओ ने बताया कि जल्दी ही पार्क में लगे पेड़ों की छटाई कराई जाएगी ताकि जो शाखाएं पार्क से बाहर फैली है उनके कारण किसी तरह की कोई परेशानी न हो। साथ ही रैन बसेरा की जानकारी आमजन को सुलभता से हो सके इसके लिए साइन बोर्ड बनवाकर कॉम्पलेक्स पर रोड की तरफ लगवाया जाएगा जिससे दूर से ही लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।