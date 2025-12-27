27 दिसंबर 2025,

शनिवार

नरसिंहपुर

संभाग स्तरीय अंतर जिला प्रतियोगिता में महिला क्रिकेट में जबलपुर का दबदबा, नरसिंहपुर उपविजेता

फाइनल मुकाबला जबलपुर और नरसिंहपुर के बीच खेला गया। जबलपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 27, 2025

संभाग स्तरीय अंतर जिला महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता के दौरान महिला टीम की खिलाड़ी एवं पदाधिकारी।

women's cricket नरसिंहपुर. संभाग स्तरीय अंतर जिला महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय नरसिंहपुर में किया गया। प्रतियोगिता में जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर जिलों की टीमों ने सहभागिता की। जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉ. आरबी सिंह ने खिलाडिय़ों से परिचय प्राप्त कर किया।
पहले मैच में नरसिंहपुर ने कटनी को हराया
महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला मुकाबला नरसिंहपुर और कटनी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कटनी ने 20 ओवर में 104 रन बनाए। सोनाली सिंह ने 31 और प्रीति गुप्ता ने 27 रनों का योगदान दिया। जवाब में नरसिंहपुर की टीम ने लक्ष्य 16 ओवर में हासिल कर लिया। आर्य चौधरी ने शानदार 70 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच रहीं।
फाइनल में जबलपुर 33 रनों से विजेता
फाइनल मुकाबला जबलपुर और नरसिंहपुर के बीच खेला गया। जबलपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। एलिनो ने 63, भूमि सिंह ने 53 और छवि झा ने 26 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में आर्या और मीना ने एक-एक विकेट लिया।
नरसिंहपुर की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 138 रन ही बना सकी। आर्य चौधरी ने 52, मीना ने 24 और सविता ठाकुर ने 13 रनों का योगदान दिया। इस तरह जबलपुर ने 33 रनों से फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया।
प्लेयर ऑफ द मैच भूमि सिंह
समापन अवसर पर पंकज नेमा, डॉ. एसके उपरेलिया, डॉ. मनीष अग्रवाल, भरत सिंह ठाकुर और प्रीति कौरव की उपस्थिति में खिलाडिय़ों को पुरस्कार वितरित किए गए। फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच भूमि सिंह रहीं। बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार एलिनो, बेस्ट बॉलर मीना यादव और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब आर्या चौधरी को मिला। सभी खिलाडिय़ों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी तथा कोच-मैनेजरों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।
विश्वविद्यालय टीम का चयन
प्रतियोगिता के बाद विश्वविद्यालय टीम का गठन किया गया। चयन प्रक्रिया में मुख्य चयनकर्ता संजय शर्मा, मूर्तिदास और अर्पित सक्सेना रहे। निर्णायक की भूमिका शिवम कटारे, प्रदीप पटेल और ज्योति धानक ने निभाई, जबकि स्कोरर अनिकेत साहू रहे। कमेंट्री अभिषेक दुबे और शोभित पाठक ने की। आयोजन को सफल बनाने में डॉ. नमिता साहू, महेंद्र मेहर, केशव पांडे, डॉ. नेहा राठौर सहित अन्य शिक्षकों एवं सहयोगियों का योगदान रहा।

