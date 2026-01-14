14 जनवरी 2026,

नरसिंहपुर

दो माह तक नहीं लग सका अंडरग्राउंड पेयजल लाइन में लीकेज का पता

दो माह तक नहीं लग सका अंडरग्राउंड पेयजल लाइन में लीकेज का पता गंदे पानी की समस्या से परेशान रहे इंदिरा वार्ड के वाशिंदे,अब शुरू हुआ नई लाइन का काम

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Jan 14, 2026

now begun work on a new line

now begun work on a new line

drinking water line

नगर के इंदिरा वार्ड अंतर्गत पुराने बस स्टैंड से शनीचरा चौक मेन रोड तक बिछी अंडरग्राउंड जल आपूर्ति पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण क्षेत्रवासियों को करीब दो माह तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान लाइन से जुड़े कुछ घरों में स्वच्छ पेयजल के स्थान पर गंदा और बदबूदार पानी पहुंचता रहा। जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा। बार.बार शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक लीकेज स्थल का पता नहीं चल पाया। जिससे समस्या बनी रही।


कई बार की नागरिकों ने शिकायत


जानकारी के अनुसार इस लाइन से लगभग 15 घरों में जल आपूर्ति होती है, जिनमें से करीब आधा दर्जन घरों में लगातार गंदा पानी पहुंच रहा था। स्थानीय निवासी आकाश नौरिया ने निवासियों ने बताया कि पानी का रंग बदलना और दुर्गंध आना आम हो गया था। जिससे रोजमर्रा के उपयोग में दिक्कतें हो रही थीं। जिसकी शिकायत नगर पालिका में कई बार की गई। लेकिन समय पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।बताया जा रहा है कि जलावर्धन योजना.2 के अंतर्गत इस क्षेत्र में नई पाइप लाइन डालने का कार्य प्रस्तावित था। लेकिन योजना के तहत कार्य नहीं होने से पुरानी और जर्जर लाइन पर ही निर्भरता बनी रही। इसी कारण लीकेज की समस्या गंभीर रूप लेती गई और नागरिकों की परेशानी बढ़ती चली गई। दो माह तक लीकेज का सटीक स्थान नहीं मिलने से नगर पालिका भी असमंजस में रही।


पार्षद ने उठाई समाधान की मांग


क्षेत्रीय पार्षद आनंद चौरसिया ने नागरिकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए लगातार नगर पालिका अधिकारियों से संपर्क किया और समाधान की मांग उठाई। उनके प्रयासों के बाद अंतत: नगर पालिका द्वारा नई पाइप लाइन डालने का कार्य शुरू किया गया है। नई लाइन बिछने से गंदे पानी की समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

Published on:

14 Jan 2026 04:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / दो माह तक नहीं लग सका अंडरग्राउंड पेयजल लाइन में लीकेज का पता

