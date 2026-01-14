दो माह तक नहीं लग सका अंडरग्राउंड पेयजल लाइन में लीकेज का पता



जानकारी के अनुसार इस लाइन से लगभग 15 घरों में जल आपूर्ति होती है, जिनमें से करीब आधा दर्जन घरों में लगातार गंदा पानी पहुंच रहा था। स्थानीय निवासी आकाश नौरिया ने निवासियों ने बताया कि पानी का रंग बदलना और दुर्गंध आना आम हो गया था। जिससे रोजमर्रा के उपयोग में दिक्कतें हो रही थीं। जिसकी शिकायत नगर पालिका में कई बार की गई। लेकिन समय पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।बताया जा रहा है कि जलावर्धन योजना.2 के अंतर्गत इस क्षेत्र में नई पाइप लाइन डालने का कार्य प्रस्तावित था। लेकिन योजना के तहत कार्य नहीं होने से पुरानी और जर्जर लाइन पर ही निर्भरता बनी रही। इसी कारण लीकेज की समस्या गंभीर रूप लेती गई और नागरिकों की परेशानी बढ़ती चली गई। दो माह तक लीकेज का सटीक स्थान नहीं मिलने से नगर पालिका भी असमंजस में रही।