नरसिंहपुर

निर्वाचक नामावली से हटाए गए 44 हजार से ज्यादा लोगों के नाम

निर्वाचक नामावली से हटाए गए 44 हजार से ज्यादा लोगों के नाम ेंराजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर ने दी जानकारी

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 25, 2025

SIR 2026

SIR 2026

SIR 2026

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण. एसआईआर 2026 के अंतर्गत जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में गणना अवधि के दौरान 12874 मृत, 4006 दोहरी प्रविष्टि, 8382 अनुपस्थित तथा 20503 स्थानांतरित निर्वाचक पाएं गए है। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों के नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नही है। उनकी सूची का प्रदर्शन भी सीईओ एमपी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर की वेबसाइट पर किया गया है।
यह जानकारी कलेक्टर रजनी सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में साझा की है। निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधी जानकारी के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजनी सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप निर्वाचक नामावली की एक हार्ड कॉपी तथा एक प्रति सीडी में फ ोटो रहित उपलब्ध करायी गयी। साथ ही मतदान केन्द्रों की सूची भी प्रदाय की गई है।बैठक में जनप्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के लिए जाने की जानकारी दी गई। उन्हें अवगत कराया गया कि आमजन प्रारूप निर्वाचक नामावली का अवलोकन मतदान केन्द्र पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफि स, अन्य अभिहित स्थलों पर कर सकते हैं तथा उनका नाम होने की पुष्टि भी कर सकते हैं।
बैठक में जनप्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के लिए जाने की जानकारी दी गई। उन्हें अवगत कराया गया कि आमजन प्रारूप निर्वाचक नामावली का अवलोकन मतदान केन्द्र पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफि स, अन्य अभिहित स्थलों पर कर सकते हैं तथा उनका नाम होने की पुष्टि भी कर सकते हैं। यह प्रारूप निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर सर्च सुविधा के साथ उपलब्ध है।
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन उपरांत 23 दिसम्बर से 22 जनवरी तक दावे आपत्तियों को प्रस्तुत करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही 23 दिसम्बर से 14 फ रवरी 2026 तक गणना फ ार्मों की जांच के आधार पर नोटिस जारी करने तथा दावे अपत्तियों का निराकरण का कार्य किया जाएगा।
बैठक में सभी से आग्रह किया गया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली में छूटे हुए पात्र निर्वाचकों के नाम सम्मिलित कराने के लिए प्रपत्र.6, अयोग्य व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली से हटाने के लिए प्रपत्र 7 एवं प्रविष्टि में सुधार आदि के लिए प्ररूप.8 में आवेदन करने में आम नागरिकों का सहयोग करें। बीएलए के माध्यम से भी प्रतिदिन 10 आवेदन मय सूची के इस वचन के साथ प्रस्तुत कर सकता है कि उसने व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रपत्रों के विवरण का सत्यापन कर लिया है तथा वह संतुष्ट हैं कि वे सही है। नाम जोडऩे के प्ररूप.6 के साथ एवं राज्य से बाहर से स्थानातंरित निर्वाचक के प्रकरण में घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। विशेषतौर से ऐसे छूटे हुए पात्र नागरिक जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के प्रयास किया जाए। गणना पत्रकों के आधार पर प्रारूप निर्वाचक नामावली में जोड़े गए नाम की पात्रता की जांच के आधार पर नोटिस देकर पात्रता की पुष्टि करने तथा आपत्तियों की प्राप्ति एवं निराकरण का कार्य आयोग समय सारणी के अनुसार जारी रहेगा।

