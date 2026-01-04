नरसिंहपुर निकाय ने कराई प्लांट व टंकियों के पानी की सैंपलिंग, 5 को होगी जांच

proactive steps to ensure that clean water नरसिंहपुर. नगरीय क्षेत्र के सात हजार से अधिक घरों में नगरपालिका की जलापूर्ति लाइन से पानी शुद्ध पहुंचे इसके लिए नगर प्रशासन ने सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को पत्रिका में शीर्षक शहर में कई जगह नाले-नालियों से निकली पाइप लाइन, घरों में पहुंच रहा दूषित पेयजल खबर को संज्ञान में लेते हुए नगर प्रशासन ने जलावर्धन योजना से बने वॉटर प्लांट समेत शहर में बनी टंकियों के पानी का सैंपल लेने की कार्रवाई की। पानी के सभी सैंपल 5 जनवरी को लोक स्वास्थ्य याङ्क्षत्रकी विभाग भेजकर पानी की शुद्धता की जांच कराई जाएगी। खास यह है कि नगर में जो पानी की टंकिया बनी हैं उनमें सफाई होने की तिथि स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रही है। जबकि निकाय प्रशासन का दावा है कि सफाई पांच से छह महिने में करके रजिस्टर में जानकारी दर्ज की जाती है।

नगरीय क्षेत्र में दशकों पहले बिछाई गई पाइप लाइन से ही पानी की आपूर्ति हो रही है। शनिवार को नगरपालिका की जल प्रदाय शाखा के अमले ने डेडवारा स्थित वॉटर प्लांट जहां से पेयजल नगर में बनी टंकियों में पहुंचता है वहां सैंपल लेने की कार्रवाई की। इसके बाद किसानी वार्ड, शुभनगर, राजीव वार्ड इतबारा बाजार, सांईनगर में बनी टंकी के पानी का सैंपल लिया। यह सभी टंकिया पुरानी हैं जिसमें इतबारा बाजार में बनी टंकी से पानी का रिसाव होता रहता है। टंकियों की सफाइ समय-समय पर कराने के दावे तो निकाय का अमला कर रहा है, टंकियों के निचले हिस्से अथवा आसपास कहीं सफाई तिथि स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। वॉटर प्लांट में पानी की शुद्धता के लिए ब्लीचिंग पाउडर एवं ऐलम डालने की बात कही जा रही है। यही पानी टंकियों में फिर पाइप लाइन के जरिए घरों तक पहुंचता है।

निरंजन वार्ड के नलकूप को बंद करने की तैयारी

बताया जाता है कि निरंजन वार्ड के जिस नए नलकूप से पानी के साथ रेत पहुंचने की शिकायतें सामने आ रही हैं उसे देखते हुए इस नलकूप को बंद करने भी निकाय की तैयारी है। लेकिन जिन स्थानों पर पानी की आपूर्ति टंकियों से सुचारू नहीं हो पाती उन स्थानों तक पानी पहुंचाने नलकूप को चालू किया जाता है ताकि लोग दूसरे उपयोग के लिए इस पानी का उपयोग कर सकें, अथवा टंकी से आपूर्ति के बाद जब लाइन में पानी का प्रेशर बढ़े तो साफ पानी पहुंच सके।

वर्जन

बाजार की टंकी तो नई बनना है, वहां रिसाव होता है, टंकी के आसपास सफाई कराने निर्देश दिए गए हैं, अभी हमारे यहां गंदा पानी घरों तक पहुंचने की कहीं कोई शिकायतें नहीं हैं, क्योंकि प्लांट से ही पानी टंकियों में जाता है। जहां तक टंकियों पर सफाई तिथि अंकित करने की है तो टंकियों के पास एक सूचना बोर्ड लगवाएगें।

इंजी. पुरुषोत्तम बाडबुडे, नगरपालिका नरसिंहपुर