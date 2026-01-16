नरसिंहपुर जिला अस्पताल जहां 4 वॉटर कूलरों व एक टंकी भरोसे सैंकड़ों मरीज, प्यास बुझाना मुश्किल

water supply नरसिंहपुर. जिला अस्पताल जहां जिले के अलावा पड़ोसी जिलों से भी इलाज कराने मरीज पहुंचते हैं वहां सफाई व्यवस्था दोयम दर्जे की है। मरीजों को प्यास बुझाने के साधन के नाम पर सिर्फ 4 वॉटर कूलर और एक टंकी है। जबकि अस्पताल के दोनों भवनों में जलापूर्ति के लिए 31 टंकिया हैं। लेकिन इनका पानी की जांच बीते साल अक्टूबर माह में हुई थी, इसके बाद अब तक जांच नहीं हुई है। जिससे पानी की शुद्धता पर संशय बना है। मरीजों और उनके परिजनों को प्यास बुझाने के लिए रोजाना दिन में कई बार वॉटर कूलरों तक भागदौड़ करना पड़ती है।

जिला अस्पताल में 300 बेड की क्षमता का है, जहां पर हर दिन सैंकड़ों मरीजों का आना होता है। लेकिन यहां मरीजों, अटेंडरों, कर्मचारियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साधन सीमित है। यहां 5 बोरवेल से छत पर रखीं 31 टंकियों को भरा जाता है। जिनके माध्यम से एमसीएच और ट्रामा के वार्डो और अन्य भवनों में पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन वॉटर कूलर सिर्फ चार जगह लगे हैं। जिससे मरीजों और उनके अटेंडरों को प्यास बुझाने समेत अन्य कार्यो के लिए पानी लेने वार्डो से निकलकर नीचे आना पड़ता है। ब्लड बैंक के सामने बनी टंकी के आसपास गंदगी जमा है। पुराने नेत्र विभाग के पास लगा वॉटर कूलर प्रबंधन ने इस तर्क के साथ निकलवा दिया है कि वॉटर कूलर के कारण आसपास पानी पहुंचता था, गंदगी होती थी। लेकिन निकाले गए इस वॉटर कूलर को अन्य कहीं स्थापित नहीं किया गया है। ट्रामा के ऊपरी वार्डो से लेकर एमसीएच के ऊपरी हिस्से के वार्डो में भी लोगों को पीने के पानी के लिए हर दिन हर घंटे परेशान होना पड़ता है।

टंकियों पर चस्पा सफाई की सूचना हुई फीकी