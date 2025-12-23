23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

नरसिंहपुर

क्रकेट में तेंदूखेड़ा को पराजित कर नरसिंहपुर विजेता, शिवानी मैन ऑफ द मैच

शासकीय पीएमश्री पीजी कॉलेज नरसिंहपुर की टीम ने जीत हासिल की। सर्वाधिक 29 रन बनाने वाली शिवानी धुर्वे को मैन ऑफ द मैच

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 23, 2025

पीएमश्री पीजी कॉलेज नरसिंहपुर की टीम ने बैटिंग करते हुए बिना विकेट खोए मात्र 5.3 ओवर 48 रन बनाकर जीत हासिल की

क्रिकेट मैच के समापन पर विजेता खिलाड़ी, अतिथि

A girls' cricket match नरसिंहपुर. पीएमश्री पीजी कॉलेज नरसिंहपुर स्थित मैदान में बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच के दौरान शासकीय पीजी कॉलेज तेंदूखेड़ा टीम की कप्तान मोनिका पटेल ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 47 रन बनाए। शासकीय पीएमश्री पीजी कॉलेज नरसिंहपुर की टीम ने बैटिंग करते हुए बिना विकेट खोए मात्र 5.3 ओवर 48 रन बनाकर जीत हासिल की। मैच के पश्चात अतिथियों ने सर्वाधिक 29 रन बनाने वाली शिवानी धुर्वे को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, उपविजेता टीम को सिल्वर मेडल एवं कप्तान मोनिका पटेल को ट्राफी, पीजी कॉलेज नरसिंहपुर की विजेता टीम को गोल्डन मेडल व टीम की कप्तान आरज़ू कुर्मी को ट्राफी प्रदान की। अतिथि डॉ. अनंत दुबे, प्रमेश शंकर शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर राधेश्याम वर्मा, प्राचार्य डॉ. आरबी सिंह, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास प्रांजलि मर्सकोले, स्पोर्ट ऑफिसर अर्पित सक्सेना, भानु प्रताप प्रजापति, बाल संरक्षण अधिकारी सौनिध्य सराठे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, स्पोट्र्स और अन्य अधिकारी- कर्मचारियों ने जिले से बाल विवाह मिटाना है आदि स्लोगन से बाल विवाह मुक्त व बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया।

Published on:

23 Dec 2025 02:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / क्रकेट में तेंदूखेड़ा को पराजित कर नरसिंहपुर विजेता, शिवानी मैन ऑफ द मैच

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

