ना सर्विस रोड का हो रहा सुधार न बढ़ रहे संकेतक, हर दिन जोखिम, हाइवे पर निर्माण के दौरान नियमों की अनदेखी

Narsinghpur-Sagar highway नरसिंहपुर. जिले में नरसिंहपुर-सागर हाइवे पर चल रहे निर्माण कार्यो में नियमों और सुरक्षा प्रबंधों की जमकर अनदेखी से वाहन चालकों के साथ ही राहगीरों को हर दिन जोखिम बना है। करेली बायपास पर कई दिनों से सर्विस रोड खराब पड़ी है जिसका सुधार नहीं हो रहा है। वहीं बरमान में बने ब्रिज की सर्विस और एप्रोच रोड भी खराब है। सर्विस रोड से बरमान के मुख्य रोड को जोडऩे वाले तिराहा पर जानलेवा गड्ढे बने हैं, यहां ब्रिज पर लगी लाइट भी बंद है। वहीं दूसरी तरफ की सर्विस रोड पर दिन रात वाहन खड़े रहते हैं। मिढ़ली रोड जो सीधे सर्विस रोड से मिलती है वहां भी सुरक्षा के प्रबंध नाकाफी है। जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।

जिले में हाइवे पर प्रमुख नगरीय-कस्बाई गांवों के आसपास ही सर्विस रोड लंबे समय से खराब है। हाइवे बरमान घाट तक जाने वाले मार्गो पर यात्री सुरक्षा हाशिए पर है। एप्रोच मार्गो का सही ढंग से निर्माण नहीं हुआ है। कई जगह ब्लैक स्पॉट सडक़ यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां ओवरब्रिज के पास करेली-राजमार्ग की ओर जाने वाले रास्ते और बरमान शहर से राजमार्ग की ओर जाने वाले मार्ग के संगम पर एप्रोच रोड का निर्माण महीनों बाद भी नहीं हो सका है। जिससे आए दिन यहां पर गंभीर हादसे होते रहते हैं। बरमान में मकर संक्रांति मेला के दौरान इस रास्ते से सागर, जबलपुर, रायसेन समेत जिले के दर्जनों गांवों के श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ब्रिज के पास सागर से बरमान शहर में प्रवेश के लिए बनाए गए साइड लिंक मार्ग पर गिट्टियों का ढेर और अन्य निर्माण सामग्री रखी रहती है। वाहन चालकों को रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। न ही बरमान के अंदर जाने के लिए यहां कोई संकेतक लगाया गया है।