बस नहीं तो हाथ से चली जाती है दिहाड़ी



नरसिंहपुर से करताज और कपूरी जैसे गांवों के लिए बस सुविधा नहीं है। इसी तरह करेली से बीतली खुलरी, करहैया, सगौरिया, कुसमी सहित आधा दर्जन गांवों तक बसें नहीं चलतीं। करेली से रांकई पिपरिया, रांकई, भुगवारा, बघुवार और बसेंड़ी जैसे गांवों के लिए भी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को मजबूरी में मालवाहक या आटो वाहनों में ठसाठस भरकर सफ र करना पड़ता है। बीतली गांव के एक युवक तीरथ पटेल कहते हैं कि गांव तक बस की सुविधा नहीं है। यदि मजदूरी या फिर किसी अन्य कार्य शहर जाना हो तो सिर्फ एक आटो सुबह जाता है और शाम को लौटता है। उसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार एक अन्य गांव सड़ूमर के ग्रामीण रामकुमार लोधी कहते हैं कि आटो सुबह देर से जाता है और शाम को जल्द वापस लौटता है ऐसे में मजदूरी करने का समय ही नहीं मिला पाते हैं। लिहाजा स्थानीय स्तर पर ही काम ढूंढना पड़ता है। करहैया गांव के राजेंद्र दुबे की पीड़ा भी यही है कि उनके गांव में बस की सुविधा नही है। यदि किसी को इलाज के लिए करेली या गाडरवारा ले जाना हो तो निजी वाहनों का सहारा लेना मजबूरी है।