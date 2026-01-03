शहर में कई जगह नाले-नालियों से लगकर पाइप लाइन, पानी की शुद्धता पर संकट

water supply pipelines नरसिंहपुर. नगरपालिका नरसिंहपुर के 28 वार्डो में पेयजल की आपूर्ति के लिए दशकों पहले बिछाई गई पाइप लाइन कई जगह नाले-नालियों से लगकर निकली है। लाइन काफी पुरानी होने से जहां इसमें लीकेज की समस्या जब-तब बनी रहती है वहीं कई जगह नलकूप की खराबी से घरों तक पहुंचने वाले पानी में रेत पहुंच रही हैं। खासकर जब आपूर्ति शुरू होती है तो पहले रेत ही आती है, बाद में पानी साफ हो पाता है। जबकि कई घरों तक पानी की आपूर्ति कम और अनियमित होती है। सबसे बड़ी विसंगति तो यह है कि नगर के मध्य राजीव वार्ड इतबारा बाजार में जहां टंकी बनी और चैंबर बॉल बनी है वहां गंदा पानी भरा रहता है। जो बॉल खोलने और बंद होने के समय पाइप के जरिए टंकी तक पहुंचता है और इसी टंकी से शहर के आधा दर्जन से अधिक वार्डो में पेयजल की आपूर्ति होती है।

नगरपालिका ने नगर में तीन नई पेयजल टंकियों का निर्माण एवं करीब 125 किमी लंबी नई पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है। यह कार्य अमृत 2.0 के तहत 10 करोड़ से अधिक राशि से हो रहा है। जिसमें तिलक वार्ड और पुलिस लाइन क्षेत्र में दो टंकियों का कार्य शुरू हो गया है लेकिन राजीव वार्ड में कार्य शुरू नहीं हो सका है। निकाय के अनुसार नई लाइन अभी करीब 10 किमी ही बिछी है, बाहरी श्रमिक घर चले जाने से यह कार्य करीब एक पखवाड़े से बंद है, जो जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। नई लाइन को बिछाई गई सीवर लाइन को देखते हुए सुरक्षित जोन में बिछवाया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में पुरानी लाइन की लंबाई को लेकर निकाय में स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीवर लाइन की खुदाई में कई बार लाइन टूटने की स्थिति बनती रहती है।

शहर में 7 हजार से ज्यादा नल कनेक्शन

नगरपालिका क्षेत्र में 7 हजार से ज्यादा नल कलेक्शन हैं। सीवर लाइन बिछाने, चैंबर तैयार करने और सीवर के कनेक्शन का कार्य लंबे समय से चल रहा है। लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। सीवर के कनेक्शन में पहले करीब 14 हजार घरों का लक्ष्य था लेकिन नगरीय क्षेत्र में बढ़ती आबादी सीमा को देखते हुए कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है।

वर्जन

कभी-कभी पानी खराब आता है, जिससे बड़ी दिक्कत होती है, साफ पानी आने का इंतजार करना पड़ता है, अभी हमनें शिकायत नहीं की है।

ममताबाई कश्यप, शंकर वार्ड

आज सुबह तो पानी ठीक से आया ही नहीं, पानी तो साफ आता है लेकिन नियमित नहीं। वार्ड में कई जगह पेयजल की आपूर्ति ठीक नहीं है।

आशा कश्यप, शंकर वार्ड

आठ दिन से पानी नहीं आ रहा है, आगे ढीमर मोहल्ला से पानी लेकर आते हैं। जब पानी आता है तो कभी-कभी खराब आने लगता है।

ताराबाई वंशकार, शंकर वार्ड

नाली की सफाई होने के दौरान हमारा कनेक्शन टूट गया है, करीब 12 दिन से परेशान हैं, सीएम हेल्पलाइन लगाई है, पर सुधार नहीं हुआ, बहुत परेशान हैं।

तुलसीराम छीपा, शंकर वार्ड

पानी समय पर नहीं मिलता, कभी-कभी तो खराब पानी आता है, रेत निकलती है जिससे साफ पानी लाने दूर जाना पड़ता है, शिकायत नहीं की।

खुशी वंशकार, निरंजन वार्ड

सुबह हो या शाम कभी भी पानी समय पर पर्याप्त नहीं मिलता। गंदा पानी आता है तो डर रहता है कि बीमार न पड़ जाएं। साफ पानी मिलना चाहिए।

किरण कटारे, निरंजन वार्ड

नगर में कहीं भी गंदा पानी आने की शिकायत हमारे पास नहीं आई है। हमारी प्राथमिता है कि साफ पानी पहुंचे। निरंजन वार्ड में नलकूप नया है इसलिए वहां रेत आने की समस्या रहती है थोड़ी देर, इसलिए उसे बाद में चालू करते हैं।

प्रदीप नगाइच, जल शाखा प्रभारी नगरपालिका नरसिंहपुर

पाइप लाइन बिछाने का कार्य तो चालू हो गया है लेकिन श्रमिक चले गए हैं इसलिए अभी बंद है, दो टंकियां भी बनने लगी हैं। नई लाइन को सुरक्षित तरीके से बिछाया जा रहा है, अभी तो कहीं समस्या नहीं आई है।

इंजी. महेंद्र परमार, नगरपालिका नरसिंहपुर