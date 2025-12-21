21 दिसंबर 2025,

नरसिंहपुर

बॉलिंग, बेटिंग, फील्डिंग को बेहतर बनाने खिलाडिय़ों को दिए टिप्स, अभ्यास मैच में देखा किसने कितना सीखा

शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज नरसिंहपुर के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा 7 दिवसीय महिला पुरुष क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 21, 2025

शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज नरसिंहपुर के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा 7 दिवसीय महिला पुरुष क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में छात्र छात्राओं को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई गईं

cricket training camp नरसिंहपुर. शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज नरसिंहपुर के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा 7 दिवसीय महिला पुरुष क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ प्राचार्य डॉ. आरबी सिंह द्वारा किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई गईं। जिसमें फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, फास्ट बोलिंग, कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग इत्यादि को बेहतर बनाने प्रशिक्षकों ने टिप्स दिए। शिविर समापन में एक अभ्यास मैच का आयोजन किया गया। जिसमें पीजी कॉलेज नरसिंहपुर महिला टीम का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा। शिविर में 55 लाभार्थियों ने सहभागिता की। जिसमें मुख्य रूप से शिवानी धुर्वे, मीना यादव, आरजू कुर्मी, साक्षी, रागिनी, दीपा, दिव्या, हाफिज, करण, लोकेश, विकास, अर्जुन, आकाश, साहिल आदि प्रमुख रहे। प्रशिक्षक के रूप में आदित्य तिवारी और सौरभ लहरिया द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण शिविर में प्राचार्य डॉ. सिंह, डॉ. मनीष अग्रवाल, वीरेंद्र झरिया, भरत सिंह ठाकुर, केशव प्रसाद पांडे, डॉ. जगदीश सेन, डॉ. नमिता साहू, प्रीति कौरव, डॉ. नेहा राठौर, जीजी बाई, अनिकेत साहू और दीपचंद कहार का विशेष सहयोग रहा। शिविर के उपरांत कॉलेज टीम का गठन किया गया।

Published on:

21 Dec 2025 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / बॉलिंग, बेटिंग, फील्डिंग को बेहतर बनाने खिलाडिय़ों को दिए टिप्स, अभ्यास मैच में देखा किसने कितना सीखा

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

