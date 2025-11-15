कोई बूूथ बदलने से तो कोई सूची में नाम नहीं दिखने से परेशान…

नरसिंहपुर. जिले में चल रही एसआइआर की प्रक्रिया में केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि आममतदाता भी तरह-तरह की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। प्रक्रिया में खासकर ऐसे लोगों के सामने परेशानी ज्यादा है जो नवंबर २००२ से फरवरी २००३ के बीच अपने स्थायी ठिकाने पर नहीं रहे और उनका नाम मतदाता सूचियों में इधर-उधर हो गया। ऐसी ही समस्या से ६२ वर्षीय वृद्ध नर्मदा प्रसाद परेशान रहे। वृद्ध शहर के पटेल वार्ड निवासी हैं लेकिन २००३ की सूची में उनका नाम नहीं मिल रहा था, कलेक्ट्रेट गए तो वहां से पता चला कि उनका नाम कुम्हड़ी की सूची में था, क्योंकि वह जब अंतिम एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी तो वह अपनी ससुराल में थे। खैरीकला में रहने वाले बरातीलाल ५० वर्ष तो कोटवार को यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि २००३ की सूची में उनका नाम कहां था, जिससे अमले को भी समझ नहीं आ रहा है कि कैंसे मैपिंग होगी।

जिले में एसआइआर की प्रक्रिया पहले ही गणना पत्रकों की कमी से प्रभावित हो चुकी है, लेकिन गणना पत्रक सभी विधानसभाओं में पर्याप्त पहुंचने के बाद भी प्रक्रिया में आगे कार्य तरह-तरह की समस्याएं सामने ला रहा है। जिसमें सर्वर की समस्या भी एक प्रमुख समस्या बन रही है। हालांकि अमला स्पष्ट तौर पर अपनी इस परेशानी को नहीं बता पा रहा है, क्योंकि कई जगह गणना पत्रकों का वितरण ही देर से हुआ है। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 869587 कुल मतदाताओं में से 841915 ईएफ़ अब तक वितरित किए जा चुके हैं। वहीं कुल 14155 फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। अमला भी मान रहा है कि जैसे-जैसे मैपिंग का कार्य तेज होगा तो सर्वर पर कार्य करने में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि सर्वर पर लोड अधिक रहेगा। गणना पत्रक की उपलब्धता के अनुसार वितरण का प्रतिशत अधिकांश क्षेत्रों में संतोषजनक है, लेकिन गोटेगांव और नरसिंहपुर में अनुपलब्ध फॉर्मों के कुछ मामले सामने आए हैं। ईएफ़ वितरण और डिजिटाइजेशन के आंकड़ों से स्पष्ट है कि बीएलओ स्तर पर कार्य तेज गति से चल रहा है। अधिकांश बीएलओ प्रशिक्षित होने के कारण फील्ड सर्वे में निरंतरता बनी हुई है। जिले में अब तक लगभग 97 प्रतिशत से अधिक ईएफ़ का वितरण पूर्ण, जबकि डिजिटाइजेशन चरण धीरे गति पकड़ रहा है।