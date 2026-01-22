नरसिंहपुर विकास खंड नरसिंहपुर के कम उपलब्धि वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों पर वेतन कटौती के सख्त निर्देश

समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी।
low-achieving sub-health centers नरसिंहपुर. विकास खंड नरसिंहपुर के कम उपलब्धि वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए सीएमएचओ डॉ. मनीष मिश्रा द्वारा वेतन कटौती के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश विकास खंड की मासिक समीक्षा बैठक में दिए गए। बैठक में गर्भवती महिलाओं के शत-प्रतिशत पंजीयन, टीकाकरण तथा एनसीडी पोर्टल पर सभी प्रविष्टियों की अनिवार्य एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अमले को दिए गए।
जिन उप स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती माताओं में गंभीर एनीमिया एवं उच्च रक्तचाप का चिन्हांकन कम पाया गया, उन पर नाराजगी व्यक्त की गई। संबंधित क्षेत्रों में पुन: सर्वे कराकर एक सप्ताह के भीतर ऐसी महिलाओं का चिन्हांकन एवं समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. ऋचा मिश्रा ने बताया कि राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य दंपति की संख्या कम होने के कारण गर्भवती पंजीयन में गिरावट आई है। इस स्थिति में सुधार के लिए फील्ड स्तर पर कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया। बैठक में बीईई वेदप्रकाश वर्मा, बीपीएम अमनदीप मिश्रा, बीसीएम दीपेश नेमा, बीएएम अनवर मंसूरी सहित विकास खंड के समस्त सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, सेक्टर सुपरवाइजर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में स्पष्ट किया गया कि निर्धारित लक्ष्यों की अनदेखी करने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
