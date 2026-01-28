फि टनेस के लिए जबलपुर जाना बनी मजबूरी, सडक़ों पर बढ़ रहे अनफि ट वाहन

जिले में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर नई व्यवस्था ने वाहन संचालकों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। अब जिले में फिटनेस जांच और प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार जिला परिवहन विभाग से समाप्त कर दिया गया है। इसके चलते बस, ट्रकए टैक्सी और अन्य कॉमर्शियल वाहन संचालकों को फिटनेस के लिए जबलपुर स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एटीएस जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से न केवल वाहन संचालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, बल्कि सडक़ों पर अनफिट वाहनों की संख्या लगातार बढऩे का खतरा भी गहरा गया है।

जिले में वर्तमान में करीब 1000 से 1500 कॉमर्शियल वाहन पंजीकृत हैं, वहीं 300 से 400 के बीच स्कूल बसें संचालित हो रही हैं। नियमानुसार इन सभी वाहनों को समय.समय पर फि टनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। लेकिन अब जब फिटनेस जांच के लिए जबलपुर जाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में वाहन संचालक समय और खर्च के अभाव में जांच टाल सकते हैं। इसका सीधा असर सडक़ सुरक्षा पर पड़ेगा और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ेगी।

हर महीने होती थी दो सौ वाहनों की फिटनेस

अब तक जिला परिवहन कार्यालय परिसर में प्रतिमाह 180 से 200 व्यावसायिक वाहनों की फि टनेस जांच होती थी। यहां जांच के बाद मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता था, जिससे वाहन संचालकों को समय और धन दोनों की बचत होती थी। फि टनेस शुल्क करीब एक हजार रुपए था और स्थानीय स्तर पर होने के कारण अतिरिक्त खर्च नहीं के बराबर होता था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब जबलपुर जाकर जांच कराना अनिवार्य हो गया है, जिससे एक वाहन की फि टनेस पर 11 से 15 हजार रुपए तक का खर्च आ सकता है।