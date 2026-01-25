अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने व आत्मविश्वास से आगे बढऩे किया आह्वान

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नरसिंहपुर में कार्यक्रम
National Girl Child Day. नरसिंहपुर. राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नरसिंहपुर में कार्यक्रम का किया गया। जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनके मानसिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर बल दिया गया। मुख्य वक्ता ब्रह्मकुमारी प्रीति दीदी ने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं को केवल किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और राजयोग की भी आवश्यकता है। उन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा और सशक्तिकरण के साथ जब आत्मिक जागृति जुड़ती है, तभी एक बालिका समाज को सही दिशा देने में सक्षम बनती है। उन्होंने बालिकाओं को अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढऩे का आह्वान किया।
कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता लाने संकल्प
महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शारदा नागवंशी ने नर्सिंग जगत में बेटियों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। उप-प्राचार्य नीलम राजपूत ने छात्राओं को अनुशासन और सेवा भाव के साथ आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नर्सिंग ट्यूटर बिंदु कावले के साथ पूनम कुलस्ते, रत्ना चौरसिया, एनेस्थीसिया डॉ शुभलक्ष्मी सिंघई, ममता चौबे, जया नागरे, बिंदु नागरे, विनीता बिसेन, प्रियंका पटेल, पूजा चौहान, रानू बैरागी ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया।
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने संकल्प लिया कि वे न केवल नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगी, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध एक जागरूक प्रहरी की भूमिका भी निभाएंगी। समापन राष्ट्रगान और सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।
