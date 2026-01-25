अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने व आत्मविश्वास से आगे बढऩे किया आह्वान

National Girl Child Day. नरसिंहपुर. राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नरसिंहपुर में कार्यक्रम का किया गया। जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनके मानसिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर बल दिया गया। मुख्य वक्ता ब्रह्मकुमारी प्रीति दीदी ने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं को केवल किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और राजयोग की भी आवश्यकता है। उन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा और सशक्तिकरण के साथ जब आत्मिक जागृति जुड़ती है, तभी एक बालिका समाज को सही दिशा देने में सक्षम बनती है। उन्होंने बालिकाओं को अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढऩे का आह्वान किया।