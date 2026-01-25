25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने व आत्मविश्वास से आगे बढऩे किया आह्वान

National Girl Child Day. नरसिंहपुर. राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नरसिंहपुर में कार्यक्रम का किया गया। जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनके मानसिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर बल दिया गया। मुख्य वक्ता ब्रह्मकुमारी प्रीति दीदी ने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं को केवल किताबी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 25, 2026

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नरसिंहपुर में कार्यक्रम का किया गया। जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नरसिंहपुर में कार्यक्रम

National Girl Child Day. नरसिंहपुर. राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नरसिंहपुर में कार्यक्रम का किया गया। जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उनके मानसिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर बल दिया गया। मुख्य वक्ता ब्रह्मकुमारी प्रीति दीदी ने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं को केवल किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और राजयोग की भी आवश्यकता है। उन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा और सशक्तिकरण के साथ जब आत्मिक जागृति जुड़ती है, तभी एक बालिका समाज को सही दिशा देने में सक्षम बनती है। उन्होंने बालिकाओं को अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढऩे का आह्वान किया।

कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता लाने संकल्प


महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शारदा नागवंशी ने नर्सिंग जगत में बेटियों की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया। उप-प्राचार्य नीलम राजपूत ने छात्राओं को अनुशासन और सेवा भाव के साथ आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नर्सिंग ट्यूटर बिंदु कावले के साथ पूनम कुलस्ते, रत्ना चौरसिया, एनेस्थीसिया डॉ शुभलक्ष्मी सिंघई, ममता चौबे, जया नागरे, बिंदु नागरे, विनीता बिसेन, प्रियंका पटेल, पूजा चौहान, रानू बैरागी ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया।


कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता लाने संकल्प
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने संकल्प लिया कि वे न केवल नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगी, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध एक जागरूक प्रहरी की भूमिका भी निभाएंगी। समापन राष्ट्रगान और सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 02:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने व आत्मविश्वास से आगे बढऩे किया आह्वान

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अविमुक्तेश्वरानंद से विवाद पर संतों में नाराजगी, भड़कते हुए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कह दी बड़ी बात

Avimukteshwaranand Controversy
नरसिंहपुर

161 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होगें 26,671 छात्र

board exams
नरसिंहपुर

आवास में नरसिंहपुर जनपद पिछड़ा, जिले में 14,459 आवास अब भी अधूरे, कई हितग्राहियों को लाभ पाने इंतजार

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का कार्य जोर नहीं पकड़ रहा है। नरसिंहपुर जनपद में कार्य सबसे अधिक पिछड़ रहे हैं। जिले में कुल 1,13,480 आवास स्वीकृत किए गए थे,
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में नल-जल योजनाओं में खामियां ज्यादा, तीन हजार शिकायतों में कई लंबित

जिले में लोगों को पेयजल की शुद्ध और सुचारू आपूर्ति के लिए कहने को तो नलजल योजनाएं संचालित हैं, जल जीवन मिशन के तहत कार्य भी चल रहा है। लेकिन इन योजनाओं और कार्यो को लेकर लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।
नरसिंहपुर

मनचले लड़कियों पर भद्दे कमेंट्स कर बना रहे थे वीडियो, पुलिस ने भिजवाया जेल, आरोपियों ने मांगी माफी

बाइक सवार युवक स्वयं वीडियो बनाते हुए लड़कियों पर भद्दे कमेंट कर रहे थे। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की तो अब युवक कान पकडक़र मांगी मांगते दिख रहे हैं।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.