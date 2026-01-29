29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

20 हजार बिजली उपभोक्ता हुए स्मार्ट,मोबाइल पर दिखेगी रोज की बिजली खपत

consumers become smart शहर के बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट तकनीक से जुड़ते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के करीब 20 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं,जिससे उपभोक्ता अब अपनी रोज़ाना की बिजली खपत मोबाइल पर देख सकेंगे। शेष लगभग 4 हजार घरों में जल्द स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा करने का [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Jan 29, 2026

consumers become smart

consumers become smart

consumers become smart

शहर के बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट तकनीक से जुड़ते जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के करीब 20 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं,जिससे उपभोक्ता अब अपनी रोज़ाना की बिजली खपत मोबाइल पर देख सकेंगे। शेष लगभग 4 हजार घरों में जल्द स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के लिए कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रीडिंग के चलते गलत बिल आने की शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को केवल अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से स्मार्ट बिजली एप डाउनलोड करना होगा। जिसके बाद वे रियल टाइम में अपनी बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर से बिलिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी। शहरी विद्युत वितरण केंद्र के सहायक अभियंता विमल सोनी ने बताया कि शहर में पंजीकृत कुल 24 हजार उपभोक्ताओं में से लगभग 20 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि शेष घरों में यह कार्य तेज़ी से जारी है।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक पर काम करते हैं। जिस खंभे से मीटर का कनेक्शन होता है, वहां राउटर लगाया जाता है। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत की जानकारी संदेश के रूप में राउटर तक पहुंचती हैए जहां से डेटा सर्वर में सुरक्षित हो जाता है। वर्तमान में स्मार्ट मीटर पूरी तरह नि:शुल्क लगाए जा रहे हैं और इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है।


शुरूआत में आई आपत्तियां


अधिकारियों के अनुसार शेष बचे उपभोक्ता अलग.अलग कॉलोनियों और क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिससे मीटर लगाने वाली टीमों को अलग.अलग स्थानों पर जाना पड़ रहा है और कार्य की गति कुछ प्रभावित हो रही है। शुरुआत में कुछ उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर आपत्तियां भी जताई थींए लेकिन विभागीय समझाइश के बाद उन्होंने सहयोग करना शुरू कर दिया है। बिजली विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही शहर के सभी घर स्मार्ट मीटर से जुड़ जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / 20 हजार बिजली उपभोक्ता हुए स्मार्ट,मोबाइल पर दिखेगी रोज की बिजली खपत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फि टनेस के लिए जबलपुर जाना बनी मजबूरी, सडक़ों पर बढ़ रहे अनफि ट वाहन

unfit vehicles increasing on the roads.
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में प्रकटोत्सव पर मां नर्मदा के तटों पर रहा आस्था का उत्सव

रविवार को जिले भर के नर्मदा तटों पर मां नर्मदा का प्रकटोत्सव मनाने श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। आस्था का उत्सव ऐसा रहा कि सुबह से देर रात तक तटों पर चुनरी अर्पित करने, पूजन, दीपदान करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही।
नरसिंहपुर

अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने व आत्मविश्वास से आगे बढऩे किया आह्वान

राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नरसिंहपुर में कार्यक्रम का किया गया। जिसमें बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के
नरसिंहपुर

अविमुक्तेश्वरानंद से विवाद पर संतों में नाराजगी, भड़कते हुए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कह दी बड़ी बात

Avimukteshwaranand Controversy
नरसिंहपुर

161 केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होगें 26,671 छात्र

board exams
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.