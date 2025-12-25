25 दिसंबर 2025,

नरसिंहपुर

प्रशासन गांव की ओर अभियान में शिविर लगाकर सुनीं लोगों की समस्याएं

Administration at Your Doorstep नरसिंहपुर. शासन की योजनाओं एवं सेवाओं की अंतिम छोर तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने एवं जनशिकायतों का निराकरण करने जिले में सुशासन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत डोंगरगांव- अंडिया में प्रशासन आपके द्वार के तहत जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया [&hellip;]

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 25, 2025

कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत डोंगरगांव- अंडिया में शिविर आयोजित किया गया।

Administration at Your Doorstep नरसिंहपुर. शासन की योजनाओं एवं सेवाओं की अंतिम छोर तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने एवं जनशिकायतों का निराकरण करने जिले में सुशासन सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत डोंगरगांव- अंडिया में प्रशासन आपके द्वार के तहत जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनकल्याण संबल योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, खेल मैदान, सडक़ एवं नाली निर्माण, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, फार्मर आइडी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुक्तिधाम में बाउंड्रीवाल निर्माण, पात्रता पर्ची, मातृ वंदना योजना, बीपीएल सूची में नाम जोडऩे आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर सिंह ने इन आवेदनों पर विस्तृत चर्चा करते हुए निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही समग्र ई- केवायसी, आयुष्मान कार्ड के कैंप आयोजित किए जाने और जल निकासी एवं प्रबंधन के संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
शिविर में एसीइओ जिला पंचायत, सीईओ जनपद नरसिंहपुर, सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नरसिंहपुर, उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण नरसिंहपुर, श्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी व मैदानी अमला और ग्रामीणजन मौजूद रहे।
ग्राम पंचायत इमलिया में शिविर
जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत इमलिया में लगे जनसमस्या निवारण शिविर में एसीईओ जिला पंचायत उदय सिंह, एसडीएम नरसिंहपुर मणिन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख, विकासखंड स्तरीय अधिकारी और ग्रामीणजन मौजूद रहे।Collector Rajni Singh
शिविर में कुल 87 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से मौके पर 55 आवेदनों को निराकृत किया और शेष 32 आवेदन संबंधित विभाग को भेजकर समय सीमा में निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के 17, राजस्व विभाग के 12, सामाजिक न्याय के दो, जन्म प्रमाण पत्र के 4, विद्युत विभाग के 2, नाली निर्माण के 5, जाति प्रमाण पत्र का एक, बीपीएल के 5, किसान सम्मान निधि के 2, नामांतरण का एक और आधार संबंधी 21 आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न आवेदनों का मौके पर त्वरित निराकरण किया, जिसमें राशन पात्रता पर्ची के 3 ऑनलाइन, मनरेगा के तहत 5 ई-केवायएसी की गई, 6 नवीन आधार कार्ड बनाए गए, 15 आधार कार्ड अपडेट किए गए।

