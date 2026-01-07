शहर में टूटे कनेक्शनों को जोडऩे दिनभर जुटा रहा निकाय का अमला

Following the incident in Indore, नरसिंहपुर. इंदौर की घटना के बाद अलर्ट मोड पर चल रहे नगर प्रशासन के अमले द्वारा सभी वार्डो में जहां-जहां भी कनेक्शन खराब होने की शिकायतें आ रही हैं वहां सुधार कराया जा रहा है। जिससे घरों तक पानी की शुद्ध आपूर्ति हो सके। नगरपालिका अध्यक्ष नीरज दुबे ने भी सीएमओ नीलम चौहान के साथ डेडवारा स्थित वॉटर प्लांट का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि पानी की आपूर्ति में विशेष सतर्कता बरती जाए और जहां भी लाइन से संबंधित समस्याएं हैं उनको तत्काल दूर कराया जाए। नगरपालिका ने नगर की टंकियों और प्लांट से जांच के लिए जो सैंपल पीएचईsupply and that any problems related to the water को भेजे थे उनकी जांच रिपोर्ट मंगलवार को भी नहीं मिल सकी है। पीएचई का अमला कह रहा है कि जांच अलग-अलग स्तर पर होने से इसमें दो दिन का समय लग सकता है।

मंगलवार को नगरपालिका प्रशासन का अमला किसानी वार्ड, इंदिरा वार्ड, बजरंग वार्ड, धनारे कॉलोनी समेत अन्य हिस्से में जहां-जहां भी घरों तक पहुंचने वाली लाइन के कनेक्शन खराब थे उन्हें सुधारने में जुटा रहा। जिससे पेयजल की आपूर्ति के दौरान कहीं से भी लाइन के जरिए दूषित या मटमैला पानी न पहुंचे। नागरिकों से भी कहा जा रहा है कि वह पानी से संबंधित कोई भी समस्या हो उसे तत्काल नगर प्रशासन के संज्ञान में लाएं ताकि निराकरण जल्दी किया जा सके। सीएमओ नीलम चौहान ने बताया कि राजीव वार्ड की टंकी के नीचे जहां भी पानी भराव की समस्या बनती है वहां निकासी एवं सफाई के लिए कार्य कराने निर्देशित किया गया है। साथ ही बॉल खोलते एवं बंद करते समय विशेष सावधानी रखने कहा है।