7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नरसिंहपुर

शहर में टूटे कनेक्शनों को जोडऩे दिनभर जुटा रहा निकाय का अमला

पानी की आपूर्ति में विशेष सतर्कता बरती जाए और जहां भी लाइन से संबंधित समस्याएं हैं उनको तत्काल दूर कराया जाए।

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 07, 2026

नगरपालिका अध्यक्ष नीरज दुबे ने भी सीएमओ नीलम चौहान के साथ डेडवारा स्थित वॉटर प्लांट का निरीक्षण

नगर में टूटे कनेक्शनों की लाइन सुधारता अमला।

Following the incident in Indore, नरसिंहपुर. इंदौर की घटना के बाद अलर्ट मोड पर चल रहे नगर प्रशासन के अमले द्वारा सभी वार्डो में जहां-जहां भी कनेक्शन खराब होने की शिकायतें आ रही हैं वहां सुधार कराया जा रहा है। जिससे घरों तक पानी की शुद्ध आपूर्ति हो सके। नगरपालिका अध्यक्ष नीरज दुबे ने भी सीएमओ नीलम चौहान के साथ डेडवारा स्थित वॉटर प्लांट का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि पानी की आपूर्ति में विशेष सतर्कता बरती जाए और जहां भी लाइन से संबंधित समस्याएं हैं उनको तत्काल दूर कराया जाए। नगरपालिका ने नगर की टंकियों और प्लांट से जांच के लिए जो सैंपल पीएचईsupply and that any problems related to the water को भेजे थे उनकी जांच रिपोर्ट मंगलवार को भी नहीं मिल सकी है। पीएचई का अमला कह रहा है कि जांच अलग-अलग स्तर पर होने से इसमें दो दिन का समय लग सकता है।
मंगलवार को नगरपालिका प्रशासन का अमला किसानी वार्ड, इंदिरा वार्ड, बजरंग वार्ड, धनारे कॉलोनी समेत अन्य हिस्से में जहां-जहां भी घरों तक पहुंचने वाली लाइन के कनेक्शन खराब थे उन्हें सुधारने में जुटा रहा। जिससे पेयजल की आपूर्ति के दौरान कहीं से भी लाइन के जरिए दूषित या मटमैला पानी न पहुंचे। नागरिकों से भी कहा जा रहा है कि वह पानी से संबंधित कोई भी समस्या हो उसे तत्काल नगर प्रशासन के संज्ञान में लाएं ताकि निराकरण जल्दी किया जा सके। सीएमओ नीलम चौहान ने बताया कि राजीव वार्ड की टंकी के नीचे जहां भी पानी भराव की समस्या बनती है वहां निकासी एवं सफाई के लिए कार्य कराने निर्देशित किया गया है। साथ ही बॉल खोलते एवं बंद करते समय विशेष सावधानी रखने कहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / शहर में टूटे कनेक्शनों को जोडऩे दिनभर जुटा रहा निकाय का अमला

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तिल संकटा चतुर्थी पर सिद्ध गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Siddha Ganesh Temple
नरसिंहपुर

मौसम के अनुकूल आहार अपनाकर शरीर को रखें स्वस्थ और ऊर्जावान- आहार विशेषज्ञ मनीषा नेमा

खान-पान में लापरवाही बरतने से सर्दी-खांसी, जुकाम, बुखार और पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं।
नरसिंहपुर

मनमाने ढंग से बदल रहे आवागमन के रूट, भ्रमित होते हैं वाहन चालक

ब्रिज निर्माण कार्य वाहन चालकों के लिए रोजाना जोखिम का कारण बनते जा रहे हैं।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में जिले में गोदाम स्तरीय 14 केंद्र फुल, खुले में पड़ी लाखों क्विंटल धान

बंपर खरीद चलने से करीब 14 केंद्रों पर लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ी है।
नरसिंहपुर

रैन बसेरा के पास लावारिस मिली नवजात को छोडऩे वालों का नहीं लगा सुराग

रैन बसेरा के पास पांच दिन पूर्व लावारिस मिली नवजात को कौन छोड़ गया था इसका सुराग अब तक नहीं
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.