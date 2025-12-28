28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल,अब बेपटरी सफाई व्यवस्था बनी चुनौती

खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल,अब बेपटरी सफाई व्यवस्था बनी चुनौती

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Dec 28, 2025

strike of sanitation workers is over

strike of sanitation workers is over

strike of sanitation workers is over

जिला मुख्यालय में बीते 11 दिनों से जारी नगरपालिका के सफ ाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार 11वें दिन देर शाम समाप्त हो गई। हालांकि हड़ताल खत्म होने के बावजूद शहर की सफ ाई व्यवस्था को पटरी पर लाना नगरपालिका प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले 11 दिनों से सफ ाई पूरी तरह ठप रहने के कारण शहर कचरे और दुर्गंध से बेहाल हो चुका है।


हड़ताल के दौरान शहर की सडक़ों, गलियों, रिहायशी इलाकों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में जगह.जगह कचरे के ढेर लग गए। इन ढेरों से उठती तेज दुर्गंध ने आम नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया। कई इलाकों में लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया था। हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए।सफ ाई न होने से अनेक स्थानों पर नालियां जाम हो गईं। जिससे गंदा पानी सडक़ों पर फैल गया। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पडऩे लगा। मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढऩे से डेंगूए मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी गहरा गया। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी, जहां गंदगी और बदबू के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।जिला मुख्यालय होने के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा गया। नागरिकों का मानना है कि यदि समय रहते हस्तक्षेप किया जाता तो शहर को इस बदहाली का सामना नहीं करना पड़ता।


अब हड़ताल समाप्त होने के बाद भी चुनौती कम नहीं हुई है। नगर में जमा कचरे को हटाने, नालियों की सफ ाई करने और सार्वजनिक स्थानों को फि र से उपयोग लायक बनाने में कई दिन लग सकते हैं। नगरपालिका अधिकारियों के सामने सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के साथ तेजी से सफ ाई अभियान चलाने की कठिन जिम्मेदारी है।कुल मिलाकर 11 दिन की हड़ताल ने नरसिंहपुर की सफ ाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो। लेकिन शहर को गंदगी और दुर्गंध से मुक्त करने के लिए प्रशासन को अब युद्धस्तर पर काम करना होगा। ताकि आमजन को राहत मिल सके और संभावित स्वास्थ्य संकट को टाला जा सके।


वर्जन
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताली कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान का आश्वासन दिया गया हैै। इसके साथ ही उनकी कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं,जिनका निराकरण कराने की बात की गई है। कर्मचारी शाम से ही काम पर वापस लौट गए हैं।
पं नीरज दुबे अध्यक्ष नगरपालिका नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 03:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल,अब बेपटरी सफाई व्यवस्था बनी चुनौती

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खमरिया से डोंगरगांव तक बिखर रही मेहनत की खुशबू

economic strength of the district.
नरसिंहपुर

बस नहीं तो बेबस जिंदगी, सुविधा की आस में गुजर रहीं पीढिय़ां,स्कूल-कॉलेज पहुंचने हर दिन नया संघर्ष

गांव-कस्बों में पक्की सडक़ें तो बन गई हैं लेकिन बसों की सुविधा न होने से सबकी जिंदगी बेबस बनी है।
नरसिंहपुर

संभाग स्तरीय अंतर जिला प्रतियोगिता में महिला क्रिकेट में जबलपुर का दबदबा, नरसिंहपुर उपविजेता

संभाग स्तरीय अंतर जिला महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
नरसिंहपुर

मवेशी और अमानक स्पीड ब्रेकर बन रहे हादसों की वजह

are contributing to accidents.
नरसिंहपुर

खेत से सीधे बाजार तक: जैविक खेती को मिला नया मंच

Organic farming
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.