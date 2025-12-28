खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल,अब बेपटरी सफाई व्यवस्था बनी चुनौती



हड़ताल के दौरान शहर की सडक़ों, गलियों, रिहायशी इलाकों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में जगह.जगह कचरे के ढेर लग गए। इन ढेरों से उठती तेज दुर्गंध ने आम नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया। कई इलाकों में लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया था। हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए।सफ ाई न होने से अनेक स्थानों पर नालियां जाम हो गईं। जिससे गंदा पानी सडक़ों पर फैल गया। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पडऩे लगा। मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढऩे से डेंगूए मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी गहरा गया। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी, जहां गंदगी और बदबू के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।जिला मुख्यालय होने के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा गया। नागरिकों का मानना है कि यदि समय रहते हस्तक्षेप किया जाता तो शहर को इस बदहाली का सामना नहीं करना पड़ता।