खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल,अब बेपटरी सफाई व्यवस्था बनी चुनौती

strike of sanitation workers is over
जिला मुख्यालय में बीते 11 दिनों से जारी नगरपालिका के सफ ाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार 11वें दिन देर शाम समाप्त हो गई। हालांकि हड़ताल खत्म होने के बावजूद शहर की सफ ाई व्यवस्था को पटरी पर लाना नगरपालिका प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पिछले 11 दिनों से सफ ाई पूरी तरह ठप रहने के कारण शहर कचरे और दुर्गंध से बेहाल हो चुका है।
हड़ताल के दौरान शहर की सडक़ों, गलियों, रिहायशी इलाकों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में जगह.जगह कचरे के ढेर लग गए। इन ढेरों से उठती तेज दुर्गंध ने आम नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया। कई इलाकों में लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो गया था। हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए।सफ ाई न होने से अनेक स्थानों पर नालियां जाम हो गईं। जिससे गंदा पानी सडक़ों पर फैल गया। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पडऩे लगा। मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढऩे से डेंगूए मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी गहरा गया। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी, जहां गंदगी और बदबू के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।जिला मुख्यालय होने के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा गया। नागरिकों का मानना है कि यदि समय रहते हस्तक्षेप किया जाता तो शहर को इस बदहाली का सामना नहीं करना पड़ता।
अब हड़ताल समाप्त होने के बाद भी चुनौती कम नहीं हुई है। नगर में जमा कचरे को हटाने, नालियों की सफ ाई करने और सार्वजनिक स्थानों को फि र से उपयोग लायक बनाने में कई दिन लग सकते हैं। नगरपालिका अधिकारियों के सामने सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के साथ तेजी से सफ ाई अभियान चलाने की कठिन जिम्मेदारी है।कुल मिलाकर 11 दिन की हड़ताल ने नरसिंहपुर की सफ ाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो। लेकिन शहर को गंदगी और दुर्गंध से मुक्त करने के लिए प्रशासन को अब युद्धस्तर पर काम करना होगा। ताकि आमजन को राहत मिल सके और संभावित स्वास्थ्य संकट को टाला जा सके।
वर्जन
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताली कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान का आश्वासन दिया गया हैै। इसके साथ ही उनकी कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं,जिनका निराकरण कराने की बात की गई है। कर्मचारी शाम से ही काम पर वापस लौट गए हैं।
पं नीरज दुबे अध्यक्ष नगरपालिका नरसिंहपुर
