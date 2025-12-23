गुड़ की मिठास पर भारी होता टैक्स, सुविधाएं नदारद तो सवालों में पंचायत टैक्स का आदेश

गन्ना सीजन आते ही जिले के गांवों में धधकने वाली गुड़ भट्टियां केवल मिठास ही नहीं, बल्कि हजारों किसानों और मजदूरों के घरों में रोजग़ार की लौ भी जलाती हैं। लेकिन इस बार गुड़ की खुशबू के साथ पंचायत टैक्स की तल्खी भी जुड़ गई है। तीन साल में 2 हजार से बढकऱ 5 हजार रुपए तक पहुंचे पंचायत टैक्स ने गुड़ भट्टी संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि टैक्स तो बढ़ा लेकिन बदले में पंचायत से मिलने वाली सुविधाएं आज भी कागजों तक सीमित हैं।

करेली के नजदीकी ग्राम करपगांव में गुड़ भट्टी चलाने वाले किसान प्रतीक शर्मा बताते हैं कि वे साल में सिर्फ चार महीने ही भट्टी चला पाते हैं। गन्ने के दाम, मजदूरी और ईंधन पहले ही महंगे हो चुके हैं। अब पंचायत टैक्स 5 हजार कर दिया गया है। टैक्स तो भर देंगे, लेकिन गांव की सडक़ आज भी कच्ची है। खेत से भट्टी तक गन्ना ढोना मुश्किल हो जाता है, न बिजली की नियमित व्यवस्था है और न ही पानी निकासी की सुविधा। वे कहते हैं। अन्य किसान रामस्वरूप का सवाल है कि जब पंचायत टैक्स ले रही है, तो गुड़ उद्योग से जुड़े गांवों में बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रहीं।