7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

जिले में आपराधिक घटनाओं में अवैध हथियारों के उपयोग की बढ़ रही प्रवृत्ति 5 साल में 1200 से ज्यादा मामले

weapons during minor altercations नरसिंहपुर. (प्रकाश चौबे) जिले में आए दिन छोटी-छोटी रंजिशों, विवादों और आपराधिक घटनाओं में हथियारों के उपयोग की प्रवृत्ति कुछ वर्षो में तेजी से बढ़ रही है। जिसे रोक पाना न केवल पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है बल्कि यह बदलती सामाजिक मानसिकता के लिए भी चिंताजनक बन रहा [&hellip;]

3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Apr 07, 2026

जिले में पांच साल तीन माह के अंतराल में आम्र्स एक्ट के करीब 1244 मामले दर्ज हो चुके हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई से बीते तीन सालों से दर्ज मामलों की संख्या में तो कमी आई है लेकिन

जिले में पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए अवैध हथियार। फाइल फोटो।

weapons during minor altercations नरसिंहपुर. (प्रकाश चौबे) जिले में आए दिन छोटी-छोटी रंजिशों, विवादों और आपराधिक घटनाओं में हथियारों के उपयोग की प्रवृत्ति कुछ वर्षो में तेजी से बढ़ रही है। जिसे रोक पाना न केवल पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है बल्कि यह बदलती सामाजिक मानसिकता के लिए भी चिंताजनक बन रहा है। जिले में पांच साल तीन माह के अंतराल में आम्र्स एक्ट के करीब 1244 मामले दर्ज हो चुके हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई से बीते तीन सालों से दर्ज मामलों की संख्या में तो कमी आई है लेकिन अवैध हथियारों के सप्लाई नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जा सका है। जिससे अवैध हथियार जिले में इधर-उधर से लगातार पहुंच रहे हैं।
जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद आम्र्स एक्ट के तहत दर्ज हो रहे मामलों के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि समस्या अब केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रही है। हर साल सामने आ रहे सैकड़ों प्रकरण यह दशा रहे हैं कि अवैध हथियारों की सप्लाई और मांग कानून व्यवस्था व बदलते सामाजिक दृष्टिकोण दोनों ही स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
वर्ष 21 से 24 तक लगातार बढ़े प्रकरण
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में 289, वर्ष 2022 में 239 और वर्ष 2023 में 387 प्रकरण दर्ज हुए। वर्ष 2024 में 172 और 2025 में 147 मामले सामने आए, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 10 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। बीते दो वर्षो और जारी वर्ष के तीन माह की कार्रवाई को देखें तो दर्ज हुए प्रकरणों में 348 आरोपी पकड़े गए हैं। आंकड़ों में गिरावट को पुलिस की सक्रियता से जोडकऱ देखा जा रहा है, लेकिन लगातार मिल रहे हथियार यह भी बताते हैं कि सप्लाई चेन अभी भी सक्रिय है। जिसे अपराधों का ग्राफ घटाने तोडऩा बेहद जरुरी है। जिससे अपराधियों और इनके सप्लायरों में कानून का भय दिख सके।
कहां से आते हैं हथियार बना है रहस्य
जिले में अवैध हथियार कहां से आते हैं और सप्लायरों का नेटवर्क जिले में कितनी जड़े जमाए हुए है यह लंबे समय से रहस्य बना है। पुलिस अपने अभियानों और सतत कार्रवाई में अवैध हथियार तो पकड़ लेती है लेकिन उसके लिए इन हथियारों की सप्लाई चैन तक पहुंचना मुश्किल होता है। बताया जाता है कि अवैध हथियारों का नेटवर्क जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी क्षेत्रों से जुड़े लिंक के जरिए इनकी आपूर्ति होती है। छोटे स्तर पर काम करने वाले सप्लायर, बिचौलिए इस नेटवर्क को चलाते हैं।
रील लाइफ व सोशल मीडिया बिगाड़ रहे मनोदशा
विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ वर्षो में लोगों में हथियार रखने और दिखाने की मानसिकता तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। रील लाइफ और सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर हथियारों के साथ बनाए जा रहे वीडियो और आक्रामक छवि को बढ़ावा देने वाले कंटेंट इस प्रवृत्ति को और हवा दे रहे हैं। इस मनोदशा को बदलने के लिए सिर्फ कानून-व्यवस्था के स्तर पर पुलिस की कार्रवाई की विकल्प नहीं है बल्कि इसके सामाजिक कारणों पर भी काम करना जरूरी है। खासकर युवा और बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, उनकी मनोदशा किस तरह बदल रही इस पर निगरानी जरूरी है।
आम्र्स एक्ट के दर्ज प्रकरणों के वर्षवार आंकड़े
वर्ष 2021 — 289
वर्ष-2022 — 239
वर्ष- 2023 — 387
वर्ष- 2024 — 172
वर्ष-2025 — 147
वर्ष-2026 (अब तक) — 10
क्यों बढ़ रही प्रवृत्ति
सोशल मीडिया पर हथियारों का ग्लैमर
रील लाइफ से प्रभावित युवा मानसिकता
छोटी रंजिशों में हथियारों का उपयोग
आसान उपलब्धता और नेटवर्क सक्रिय
वर्जन
पिछले कुछ महिनों में हमनें जो कार्रवाई की हैं उनमें सप्लाई चैन तक भी पहुंचे हैं। पुलिस का साफ संदेश है कि अवैध हथियारों का शौक न पालें नहीं तो कठोर कार्रवाई होगी। यदि किसी नाबालिग के पास अवैध हथियार मिलता है तो उसके पालक को भी जिम्मेदार बनाएंगे। पुलिस की लोगों से अपील है कि अपने बच्चों, युवाओं पर नजर रखें ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न जाएं।
डॉ. ऋषिकेश मीना, एसपी नरसिंहपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 01:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / जिले में आपराधिक घटनाओं में अवैध हथियारों के उपयोग की बढ़ रही प्रवृत्ति 5 साल में 1200 से ज्यादा मामले

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में जल्द स्थापित होगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन

Automated testing station
नरसिंहपुर

स्कूलों में बच्चों की प्यास बुझाने संसाधनों की कमी, वॉटर स्टैंड बदहाल, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं कर सके जिम्मेदार

अधिकांश स्कूलों में बच्चों की प्यास बुझाने न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही कोई अच्छी व्यवस्था। ज्यादातर स्कूल हैंडपंप और निकाय-पंचायत की नलजल योजनाओं के भरोसे हैं। स्कूलों में जो वॉटर स्टैंड बने हैं वह बदहाल हो चुके हैं।
नरसिंहपुर

टायलेट से लेकर मोबाइल, कंप्यूटर और वाहनों तक की जानकारी होगी दर्ज

अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण
नरसिंहपुर

शहर में खुले ट्रांसफार्मर बन रहे जानलेवा खतरा, जिम्मेदार बेपरवाह

Open transformers in the city
नरसिंहपुर

निजी स्कूलों पर सख्ती, बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी उपयोग लाई जा रही सामग्री की सूची, पुस्तक परिवर्तन पर रोक

जिले में निजी स्कूलों की मनमानी नकेल कसने प्रशासन ने निर्देश तो जारी कर दिए हैं लेकिन इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, इसकी निगरानी सक्रियता से शुरू नहीं हो सकी है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.