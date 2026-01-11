पानी तो पीने योग्य लेकिन टीडीएस को कम रखना जरूरी, निकाय को मिली पीएचइ से सैंपल रिपोर्ट

clean and reliable supply of drinking water नरसिंहपुर. नगरीय क्षेत्र में लोगों को पेयजल की शुद्ध आपूर्ति हर हाल में हो सके इसके लिए नगर प्रशासन का अमला सक्रियता से कार्यो में जुटा है। लेकिन कई जगह लाइन में मिल रहे लीकेज और आ रही खराबी अमले की मुश्किलें बढ़ा रही है। शनिवार को नगरपालिका को पीएचइ ने टंकियों के भेजे गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें राहत की बात यह है कि जांच रिपोर्टो में पानी को तो पीने योग्य माना जा रहा है लेकिन टीडीएस को कम बनाए रखना जरूरी कहा गया है। जिससे पानी की गुणवत्ता बनी रहे। निकाय ने रिपोर्ट मिलते ही विशेषज्ञों के निर्देश पर टंकियों में पानी की शुद्धता बनाए रखने एलम की मात्रा बढ़ाने की तैयारी कर ली है।

नगरपालिका द्वारा नगर के 28 वार्डो में जिन पांच टंकियों से पेयजल की आपूर्ति होती है। उनके पानी का सैंपल लेकर पीएचइ को दिया था। जिससे लैब की जांच में पता चल सके कि पानी की शुद्धता का पैमाना क्या है और कहीं किसी टंकी के पानी से खराब पानी की सप्लाई की आशंका तो नहीं है। शनिवार को मिली रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पानी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पांच दिन पूर्व यह नमूने लिए गए थे, जिसके बाद से टंकियों में ब्लीचिंग व एलम भी निरंतर डालना शुरू कर दिया था जिससे पानी पूरी तरह शुद्ध सप्लाई हो सके। जांच रिपोर्ट में सिर्फ एक स्थान किसानी वार्ड की टंकी के नमूने में टीडीएस अधिक दिख रहा है तो वहां भी एलम और ब्लीचिंग की मात्रा बढ़ाई जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार जांच किए गए सभी नमूनों में कोई जीवाणु संदूषण नहीं पाया गया है। रासायनिक एवं भौतिक मानक बीआइएस की स्वीकार्य सीमा के भीतर दर्ज किए गए हैं।

जगह-जगह मिल रही लाइन-कनेक्शन में खराबी

नगर के शंकराचार्य वार्ड स्थित कचराघर के पास सफाई के दौरान पाइप लाइन को नुकसान हो गया था। जिसे सुधारने की कार्रवाई की गई। लेकिन नगर में कई स्थानों पर लगातार लाइन और कनेक्शन में खराबी की शिकायतें मिल रही हैं। जो निकाय के अमले की परेशानी बढ़ा रही हैं। जलापूर्ति शाखा के इंजी. पुरुषोत्तम बाडबुडे, प्रदीप नगाइच ने बताया कि शनिवार को भी नगर के कुछ स्थानों पर सुधार कार्य किया गया है। वहीं वार्डो में भी जगह-जगह से पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। जिससे पता चल सके कि कहीं टंकियों से लाइन के जरिए आ रहे पानी में तो कहीं दिक्कत नहीं है। नगर में नई लाइन डालने का कार्य भी निरंतर चल रहा है।