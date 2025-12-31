31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

अपराधों पर नकेल कसने 23 हजार लोगों पर साल भर में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने पुलिस ने करीब 23 हजार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 31, 2025

एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने बताया कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई हो रही है।

एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना।

criminal activities and seize illegal weapons नरसिंहपुर. जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही अवैध हथियारों की धरपकड़ करने चले अभियान में पुलिस ने करीब 23 हजार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। साल भर में बनाए गए 25 प्रकरणों में 31 आरोपियों से 32 अवैध हथियार एवं 36 कारतूस बरामद किए। साथ ही 118 प्रकरणों में 118 आरोपियों से 118 धारदार हथियार बरामद हुए।
एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने बताया कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई हो रही है। जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में आपराधिक तत्वों, असामाजिक गतिविधियों एवं अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। सट्टा एवं जुआ के खिलाफ 827 प्रकरणों में 838 सटोरियों के विरूद्ध कार्रवाई कर लगभग 5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसी प्रकार 344 प्रकरणों में 1254 जुआरियों को पकड़ा गया जिनसे करीब 8 लाख रुपए जप्त हुए।
76 लोगों के खिलाफ जिला बदर के प्रकरण

पुलिस ने 30 चिन्हित सनसनीखेज प्रकरणों में आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 76 व्यक्तियों के जिला बदर प्रकरण तैयार किए गए, वहीं इसी अवधि में 79 व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर- निर्बन्धन आदेश प्राप्त कराने में सफलता मिली। एसपी ने कहा है कि पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान निरंतर जारी है। आम नागरिक किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि अथवा आपराधिक कृत्य की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 01:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / अपराधों पर नकेल कसने 23 हजार लोगों पर साल भर में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अवैध खनन से छलनी हो रहा नर्मदा का सीना, जिम्मेदार मौन, जहां खदान नहीं वहां से भी निकलती है रेत

जिले में खनन माफिया नियम-कायदों को रौंदते हुए बेखौफ खनन से जीवनदायिनी नर्मदा का सीना छलनी करने में लगे हैं।
नरसिंहपुर

बस नहीं तो हाथ से चली जाती है दिहाड़ी

Without a bus
नरसिंहपुर

IAS अफसर ने बरसाए थप्पड़, बोले- तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, VIDEO हुआ वायरल

नरसिंहपुर

प्राचीन मंदिर में दिखा विचित्र पक्षियों का जोड़ा, गरुड़ देव होने का दावा, देखें दुर्लभ घटना

Ancient Narsingh Temple
नरसिंहपुर

खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल,अब बेपटरी सफाई व्यवस्था बनी चुनौती

strike of sanitation workers is over
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.