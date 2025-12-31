अपराधों पर नकेल कसने 23 हजार लोगों पर साल भर में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

criminal activities and seize illegal weapons नरसिंहपुर. जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही अवैध हथियारों की धरपकड़ करने चले अभियान में पुलिस ने करीब 23 हजार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। साल भर में बनाए गए 25 प्रकरणों में 31 आरोपियों से 32 अवैध हथियार एवं 36 कारतूस बरामद किए। साथ ही 118 प्रकरणों में 118 आरोपियों से 118 धारदार हथियार बरामद हुए।

एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने बताया कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई हो रही है। जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में आपराधिक तत्वों, असामाजिक गतिविधियों एवं अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। सट्टा एवं जुआ के खिलाफ 827 प्रकरणों में 838 सटोरियों के विरूद्ध कार्रवाई कर लगभग 5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसी प्रकार 344 प्रकरणों में 1254 जुआरियों को पकड़ा गया जिनसे करीब 8 लाख रुपए जप्त हुए।

76 लोगों के खिलाफ जिला बदर के प्रकरण