आज का दिन साहिबजादों के शौर्य को नमन करने का दिन -प्रहलाद सिंह पटेल

Veer Bal Diwas नरसिंहपुर. शुक्रवार को पीजी कॉलेज नरसिंहपुर में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज का दिन दशम गुरू साहिब गुरू गोविंद सिंह के साहिबजादों के शौर्य को नमन करने का दिन है। उन्होंने कहा कि 7 साल की उम्र में वो कौन सी शिक्षा होगी, जिसने परम बलिदान के लिए उनको तैयार कर किया होगा। दशम गुरू साहिब गुरू गोविंद सिंह के 7 वर्षीय और 9 वर्षीय बच्चों को दीवार में चुनते तक किसी भी प्रकार का भय उनके स्मृति पटल में नहीं आया। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार अगर माता- पिता व गुरु ने दी है, तभी ऐसी पराकाष्टा, ऐसा संबल, ऐसा संकल्प, ऐसा बलिदानी पुरुष होता है, जो पुस्तकीय ज्ञान से संभव नहीं है।

मंत्री पटेल व अन्य अतिथियों ने दशम गुरू साहिब गुरू गोविंद सिंह के साहिबजादे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके शौर्य को नमन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन को अतिथियों व नागरिकों ने वर्चुअल माध्यम से देखा व सुना। इस अवसर पर अतिथियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागी विद्यार्थियों को शील्ड देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनीता राजेंद्र ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, रामसनेही पाठक, एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा, सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, बंटी सलूजा आदि मौजूद रहे।

गुरूद्वारा में माथा टेका

मंत्री पटेल ने नरसिंहपुर के स्टेशनगंज स्थित गुरूद्वारा में माथा टेका, शबद कीर्तन एवं अरदास में शामिल हुए। इस दौरान अनेक जनप्रतिनिधि समेत सिख समाज के नागरिक मौजूद रहे।