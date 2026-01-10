करेली में थार गाड़ी में 44 पेटी अवैध शराब लेकर जा रहे दो गिरफ्तार

Kareli police नरसिंहपुर. करेली पुलिस ने जिले में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 44 पेटी शराब बरामद की है जो 396 लीटर है। शुक्रवार को एएसपी संदीप भूरिया तथा एसडीओपी मनोज गुप्ता ने करेली थाना में कार्रवाई को बताया। अधिकारियों ने कहा कि 8 जनवरी को थाना करेली पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक थार वाहन अवैध शराब लेकर गाडरवारा की ओर से नरसिंहपुर की ओर आ रहा है। टीम ने ड्रीमलैंड सिटी के सामने मुख्य मार्ग पर घेराबंदी की। कुछ देर बाद बताए गए क्रमांक का वाहन आते दिखाई दिया। जब पुलिस द्वारा वाहन रोकने का प्रयास किया तो चालक वाहन को मोडकऱ ड्रीमलैंड सिटी के भीतर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए करीब 200 मीटर के भीतर घेराबंदी कर पकड़ लिया। वहीं एक आरोपी को फरार बताया जा रहा है।

पुलिस पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम सुरेन्द्र पिता भगवान सिंह लोधी 30 वर्ष, निवासी केरपानी थाना सुआतला, हाल निवासी रेवानगर कॉलोनी नरसिंहपुर बताया। वहीं उसके साथ बैठे युवक ने अपना नाम सलीम खान पिता महबूब खान, 22 वर्ष, निवासी मुशरान वन, थाना कोतवाली, जिला नरसिंहपुर बताया। वाहन की तलाशी लेने पर थार गाड़ी के अंदर खाकी रंग के कार्टनों में कुल 44 पेटी अवैध देशी मदिरा मसाला बरामद की गई। कार्रवाई में करेली थाना प्रभारी रत्नाकर हिंग्वे व टीम की सराहनीय भूमिका रही।