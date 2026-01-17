स्वीकृति के दो साल बाद भी अधूरा रेलवे गुड्स यार्ड



उल्लेखनीय है नरसिंहपुर कृषि उत्पादन के लिहाज से प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल है। यहां से मक्का, धान, चावल, गेहूं और गुड़ मोलासिस की लाखों टन खेप पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, गुजरात सहित अन्य राज्यों में भेजी जाती है। वहीं कृषि प्रधान जिला होने के कारण खाद और बीज की बड़ी मात्रा में आवक भी होती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यहां पर साल भर में 25-30 रैक लगते हैं। गुड्स यार्ड की उपयोगिता और बढ़ते परिवहन दबाव को देखते हुए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया था। इसके बाद प्रस्ताव भेजा गया और जिसे स्वीकृति भी मिल गई। लेकिन दो साल बाद भी निर्माण शुरू न होना रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।

वर्जन-

यह प्रोजेक्ट स्वीकृत तो हो चुका है लेकिन अभी इसका कार्य आरंभ नहीं हुआ है। वैसे भी अभी रैक लग रहे हैं,इसलिए साइट भी खाली नहीं है। यहां पूरे साल में लगभग 25-30 रैक लगते हैं। जिनमें अनाज और खाद की ट्रांसपोटिंग होती है।

सुनील जाट स्टेशन प्रबंधक नरसिंहपुर