अधर में बेरोजगार युवाओं के रोजगार के सपने

बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे वाली प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी योजना पिछले दो वर्षों से होल्ड पर चल रही है। योजना के बंद होने से जिले के सैकड़ों युवाओं के लिए स्वयं का रोजगार शुरू करना मुश्किल हो गया है। सब्सिडी आधारित इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के अभाव में नए उद्योगों की स्थापना लगभग ठप हो गई है।

पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत युवाओं को बैंक ऋ ण के साथ 25 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी अनुदान के रूप में दी जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान था। यही वजह थी कि बड़ी संख्या में युवाओं ने इस योजना के माध्यम से छोटे.छोटे उद्योग शुरू किए थे। बता दें जिले में स्थापित करीब चार हजार गुड़ भटिटयों में सबसे अधिक इसी योजना का योगदान है। लेकिन योजना के लंबे समय से बंद रहने के कारण अब नए उद्यमी लाभ से वंचित हो रहे हैं।