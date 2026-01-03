घर जमाई होने व काम न करने पर ताना मारती थी पत्नी तो कर दी हत्या

Police have arrested Manoj Soni, नरसिंहपुर. नगर के बजरंग वार्ड चरहाई क्षेत्र में बीते 9 दिसंबर की रात हुई लता सोनी की हत्या मामले में पुलिस ने फरार पति मनोज सोनी को गिरफ्तार किया है। जिसने पुलिस से पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए हत्या की वजह यह बताई है कि पत्नी उसे कुछ काम न करने और घर जमाई होने का ताना मारती थी। जिससे उसने सोते समय चाकू से उसकी हत्या कर दी और भाग गया था।

कोतवाली थान प्रभारी गौरव चाटे ने बताया कि बीते वर्ष 10 दिसंबर को बजरंग वार्ड निवासी अभिषेक नेमा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसके मित्र सौरभ सोनी की मां लता सोनी की उनके निवास के ऊपर वाले कमरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गले में गंभीर चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी है। जांच में पाया गया कि उक्त घटना को मृतिका के पति मनोज सोनी ने की है जो फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी व पतासाजी के लिए एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने एएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी मनोज गुप्ता के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई थी।

हाइवे किनारे खेत में मिला आरोपी

फरार आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि मनोज सोनी शहर के आसपास देखा गया है। पुलिस ने जांच करते हुए शुक्रवार को उसे हाइवे के पास सिद्ध बाबा मंदिर के पीछे खेत से गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी भाग न सके इसके लिए एसआइ मनीष मरावी, आरक्षक पंकज राजपूत, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद, रोहित व नगर रक्षा समिति सदस्य शुभम मालवीय की मदद से घेराबंदी की गई।

कबाड़ की कार में छुपा दिए थे कपड़े व चाकू

आरोपी ने पुलिस को बताया कि 9 दिसंबर की रात भी उसका पत्नी लता से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने चाकू से हत्या की और चाकू व पहने गए अपने कपड़े टट्टा पुल के पास कबाड गोदाम के पीछे खड़ी कबाड़ की सफेद रंग की कार में छुपा दिए थे, जिनको पुलिस ने बरामद किया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया।