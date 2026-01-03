3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

घर जमाई होने व काम न करने पर ताना मारती थी पत्नी तो कर दी हत्या

पत्नी उसे कुछ काम न करने और घर जमाई होने का ताना मारती थी। जिससे उसने सोते समय चाकू से उसकी हत्या कर दी और भाग गया था।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 03, 2026

लता सोनी की हत्या मामले में पुलिस ने फरार पति मनोज सोनी को गिरफ्तार किया है।

हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी के साथ पुलिस।

Police have arrested Manoj Soni, नरसिंहपुर. नगर के बजरंग वार्ड चरहाई क्षेत्र में बीते 9 दिसंबर की रात हुई लता सोनी की हत्या मामले में पुलिस ने फरार पति मनोज सोनी को गिरफ्तार किया है। जिसने पुलिस से पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए हत्या की वजह यह बताई है कि पत्नी उसे कुछ काम न करने और घर जमाई होने का ताना मारती थी। जिससे उसने सोते समय चाकू से उसकी हत्या कर दी और भाग गया था।
कोतवाली थान प्रभारी गौरव चाटे ने बताया कि बीते वर्ष 10 दिसंबर को बजरंग वार्ड निवासी अभिषेक नेमा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसके मित्र सौरभ सोनी की मां लता सोनी की उनके निवास के ऊपर वाले कमरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से गले में गंभीर चोटें पहुंचाकर हत्या कर दी है। जांच में पाया गया कि उक्त घटना को मृतिका के पति मनोज सोनी ने की है जो फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी व पतासाजी के लिए एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने एएसपी संदीप भूरिया, एसडीओपी मनोज गुप्ता के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई थी।
हाइवे किनारे खेत में मिला आरोपी
फरार आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि मनोज सोनी शहर के आसपास देखा गया है। पुलिस ने जांच करते हुए शुक्रवार को उसे हाइवे के पास सिद्ध बाबा मंदिर के पीछे खेत से गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी भाग न सके इसके लिए एसआइ मनीष मरावी, आरक्षक पंकज राजपूत, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद, रोहित व नगर रक्षा समिति सदस्य शुभम मालवीय की मदद से घेराबंदी की गई।
कबाड़ की कार में छुपा दिए थे कपड़े व चाकू
आरोपी ने पुलिस को बताया कि 9 दिसंबर की रात भी उसका पत्नी लता से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने चाकू से हत्या की और चाकू व पहने गए अपने कपड़े टट्टा पुल के पास कबाड गोदाम के पीछे खड़ी कबाड़ की सफेद रंग की कार में छुपा दिए थे, जिनको पुलिस ने बरामद किया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 01:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / घर जमाई होने व काम न करने पर ताना मारती थी पत्नी तो कर दी हत्या

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में कई जगह नाले-नालियों से लगकर पाइप लाइन, पानी की शुद्धता पर संकट

नरसिंहपुर के 28 वार्डो में पेयजल की आपूर्ति के लिए दशकों पहले बिछाई गई पाइप लाइन कई जगह नाले-नालियों से लगकर निकली है।
नरसिंहपुर

नदियों में खनन करने उतर रहीं मशीनें, पहुंच रहे वाहन, विभाग बेसुध

जिले की छोटी-बड़ी सभी नदियां लंबे समय से अवैध खनन के कारण बर्बाद हो रही हैं, उनके अस्तित्व पर संकट बढ़ रहा है।
नरसिंहपुर

जिले के खिलाडिय़ों ने राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट में दिखाया हुनर

राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग की ओर से खेलते हुए जिले के खिलाडिय़ों ने बेहतर प्रदर्शन किया।
नरसिंहपुर

अपराधों पर नकेल कसने 23 हजार लोगों पर साल भर में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने बताया कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए निरंतर कार्रवाई हो रही है।
नरसिंहपुर

अवैध खनन से छलनी हो रहा नर्मदा का सीना, जिम्मेदार मौन, जहां खदान नहीं वहां से भी निकलती है रेत

जिले में खनन माफिया नियम-कायदों को रौंदते हुए बेखौफ खनन से जीवनदायिनी नर्मदा का सीना छलनी करने में लगे हैं।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.