नरसिंहपुर जिले में शराब की अवैध बिक्री बंद कराने सडक़ बंद कर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन

women have started a movement नरसिंहपुर. जिले भर में शराब का अवैध विक्रय चरम पर है। जिस पर रोक लगाने के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं अब ग्रामीण, महिलाएं नशे से बर्बाद हो रही पीढ़ी, घर-गृहस्थी को बचाने मोर्चा खोलने लगी हैं। बुधवार को ब्लाक मुख्यालय चांवरपाठा में बस स्टैंड के पास महिलाओं-ग्रामीणों ने सडक़ पर बैठकर अवैध शराब बिक्री बंद कराने मांग की। गांव में बिक रही अवैध शराब के कारण हो रहे नुकसान, घर-गृहस्थी को नुकसान के बारे में खुलकर बताया। महिलाओं ने कहा कि शराब के कारण उनके घरों में झगड़े बढ़ रहे हैं। मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। महिलाओं के प्रदर्शन से करीब एक घंटे तक रोड से वाहनों की आवाजाही पर असर रहा। मौके पर पहुंची बरमान पुलिस समझाने में लगी रही जबकि महिलाएं मांग करती रहीं कि जहां से शराब की अवैध बिक्री की जाती है उस घर की तलाशी लेकर कार्रवाई की जाए।