नरसिंहपुर जिले के 6 ब्लाकों में 14789 आवासों का कार्य अधूरा

Pradhan Mantri Awas Yojana नरसिंहपुर. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने जहां कई पात्र हितग्राहियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं जिनके आवास स्वीकृत हो गए हैं, किस्त जारी हो रही हैं उनका कार्य आधा-अधूरा पड़ा है। कई हितग्राही ऐसे भी हैं जो किस्त लेने के बाद भी कार्य नहीं कर रहे हैं। जिले के 6 ब्लाकों में करीब 14789 प्रधानमंत्री आवासों का कार्य अधूरा है। वहीं जनमन योजना से दो ब्लाकों में बन रहे 195 आवास भी पूर्ण होने में देर लग रही है।

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 में जिले के 6 ब्लाकों में 113480 हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत हुए थे। जिसमें 98691 आवास ही अब तक बन सके हैं, 14789 हितग्राहियों के आवासों का कार्य अधूरा है।

जिसे पूरा कराने के लिए जिला पंचायत के अमले को खासी कवायद करना पड़ रही है। जनपदों और पंचायतों की ओर से भी हितग्राहियों को कार्य जल्दी करने कहा जा रहा है ताकि शासन ने जिस मंशा से आवास की राशि दी उसका उपयोग सही ढंग से हो सके और अधूरे आवास योजना की स्थिति न बिगाड़ सकें। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान का सपना देख रहे हजारों हितग्राही अब भी इंतजार में हैं कि अब उनका नंबर आए और आवास स्वीकृति की सूची में उनका नाम दिखे।

नरसिंहपुर जनपद में सबसे ज्यादा अधूरे आवास

जिले की 6 जनपद पंचायतों में अधूरे आवासों की स्थिति अलग-अलग है। नरसिंहपुर जनपद पंचायत में सबसे अधिक 3 हजार 315 आवास अधूरे हैं,। जबकि करेली में 2 हजार 646 और चांवरपाठा में 2 हजार 486 आवास अभी निर्माणाधीन हैं। इसी तरह बाबई चीचली में 2 हजार 151, गोटेगांव में 2 हजार 106 और साईंखेड़ा में 2 हजार 85 आवास पूर्ण होने की प्रतीक्षा में हैं। अधूरे आवास यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या योजना के लाभार्थियों का तय समय में पक्का घर तैयार हो सकेगा। निर्माण में देरी के कारण कई ग्रामीण परिवार अब भी कच्चे या अधूरे मकानों में रहने को मजबूर हैं। कार्य में देरी की वजह हितग्राही यह भी बता रहे हैं कि उन्हें पहले समय पर किस्त नहीं मिल सकी और जब राशि आई तो मजदूरों की समस्या बनी। कई हितग्राही निजी समस्याओं को भी कार्य पिछडऩे की वजह बताकर जांच करने पहुंच रहे अमले को कार्य जल्दी करने का भरोसा दिला रहे हैं।

जनमन योजना में स्वीकृत हैं 523 आवास

जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से करेली और बाबई चीचली ब्लाक में ही 523 आवास स्वीकृत हैं। जिला पंचायत के अनुसार इस योजना में अभी तक 328 आवास बन चुके हैं और 195 आवास का कार्य चल रहा है।

जनपद वार अधूरे प्रगतिरत आवास

नरसिंहपुर- 3315

करेली- 2646

चावरपाठा- 2486

बाबई चीचली- 2151

गोटेगांव- 2106

साईंखेड़ा- 2085

वर्जन

जो भी आवास पूर्ण नहीं हुए हैं उनका कार्य शीघ्र कराने निरंतर प्रयास हो रहा है। हितग्राही समस्याएं तो बताते हैं लेकिन कार्य भी जरूरी है। ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर हितग्राहियों को कार्य पूरा करने निर्देशित भी कर रहे हैं।

विपिन लाड, आवास योजना प्रभारी जिला पंचायत नरसिंहपुर