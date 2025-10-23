पाकिस्तान में 1 किलो चिकन से भी महंगा हुआ 1 KG टमाटर, दुश्मनी ने जायका बिगाड़ दिया

पाकिस्तानी न्यूज चैनल की माने तो देश में सब्जियों की कीमत में बीते कुछ सालों से उछाल देखा जा रहा है। टमाटर अब चिकन से भी ज्यादा दाम में बिक रहे हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि यह संकट तेजी से फैल रहा है और शहर में कीमतें अलग-अलग हैं। पाकिस्तान के पंजाब के झेलम में, एक किलो टमाटर की कीमत 700 रुपये है। गुजरांवाला में यही 575 में बिक रहा है। फैसलाबाद के मार्केट में कुछ ही दिनों में कीमतें 160 से बढ़कर 500 प्रति किलो हो गई हैं। मुल्तान में टमाटर अब 450 रुपये के हैं, हालांकि ऑफिशियल रेट 170 ही है। लाहौर का होलसेल प्राइस करीब 400 रुपये है।