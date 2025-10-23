Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान में 1 किलो चिकन से भी महंगा हुआ 1 KG टमाटर, दुश्मनी ने जायका बिगाड़ दिया

पाकिस्तान को पड़ोसी देशों से दुश्मनी मोल लेना भारी पड़ रहा है। पहले भारत के साथ व्यापार बंद होने से वहां कई चीजों के दामों में उछाल आया और अब अफगानिस्तान के साथ सैन्य झड़प के कारण टमाटर के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 23, 2025

टमाटर (फाइल फोटो)

Tomato Price in Pakistan: पाकिस्तान में टमाटर अब सब्जी की श्रेणी से उठकर लग्जरी आइटम बन चुका है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में एक किलो टमाटर की कीमत 700 रुपए तक पहुंच गई। कुछ हफ्ते पहले तक यही टमाटर सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा था। टमाटर के दाम में अप्रत्याशित उछाल ने किचन से टमाटर को छीनकर जायका बिगाड़ दिया है।

लोकल सप्लाई चेन टूट गई

व्यापारियों ने कहा कि लोकल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट गई है। बाढ़ प्रभावित फसलें और अफगानिस्तान के साथ व्यापार रुकने से टमाटरों की कमी और बढ़ गई हैं। वहीं, भारत के साथ भी व्यापार बंद होने से वहां कई चीजों की कीमतें पहले से बढ़ी हुई हैं। टमाटर की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से अफगानिस्तान के इम्पोर्ट पर निर्भर था, लेकिन हालिया सैन्य झड़प के बाद सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई। बॉर्डर पर तनाव के कारण ट्रक फँस गए हैं और बाजार खाली हो गए हैं।

सब्जियों के दामों में कुछ सालों से है उछाल

पाकिस्तानी न्यूज चैनल की माने तो देश में सब्जियों की कीमत में बीते कुछ सालों से उछाल देखा जा रहा है। टमाटर अब चिकन से भी ज्यादा दाम में बिक रहे हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि यह संकट तेजी से फैल रहा है और शहर में कीमतें अलग-अलग हैं। पाकिस्तान के पंजाब के झेलम में, एक किलो टमाटर की कीमत 700 रुपये है। गुजरांवाला में यही 575 में बिक रहा है। फैसलाबाद के मार्केट में कुछ ही दिनों में कीमतें 160 से बढ़कर 500 प्रति किलो हो गई हैं। मुल्तान में टमाटर अब 450 रुपये के हैं, हालांकि ऑफिशियल रेट 170 ही है। लाहौर का होलसेल प्राइस करीब 400 रुपये है।

अफगान ट्रकों ने किया आना बंद

अफगान बॉर्डर बंद होने का असर क्वेटा और पेशावर में भी दिख रहा है। व्यापारियों ने कहा कि सैन्य झड़प के बाद अफगान ट्रकों ने आना बंद कर दिया है। ईरान से कुछ सप्लाई जारी है, लेकिन अफगान बॉर्डर बंद होने से स्थिति बिगड़ चुकी है। कीमतें प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अगर सरकार ने जल्द ही एक्शन नहीं लिया तो संकट और बढ़ सकता है। मार्केट अभी भी नए कंसाइनमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों और इलाके की अस्थिरता ने रिकवरी को धीमा कर दिया है। एक समय हर खाने में सबसे आम चीज़, टमाटर की बढ़ती कीमत, पाकिस्तान के बढ़ते आर्थिक दबाव की निशानी बन गई है।

Updated on:

23 Oct 2025 09:17 am

Published on:

23 Oct 2025 09:14 am

Hindi News / National News / पाकिस्तान में 1 किलो चिकन से भी महंगा हुआ 1 KG टमाटर, दुश्मनी ने जायका बिगाड़ दिया

