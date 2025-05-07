चॉकलेट-बिस्किट के बैग में 10 हाई-पावर ड्रोन जब्त, चेन्नई एयरपोर्ट पर तस्करी का खुलासा

30 अप्रैल को अबू धाबी से चेन्नई पहुंचे इंडिगो फ्लाइट (224 यात्रियों के साथ) के बाद सभी यात्रियों ने अपना सामान ले लिया, लेकिन एक बड़ा बैग कन्वेयर बेल्ट पर लावारिस पड़ा रहा। बैग का सामान टैग भी हटा दिया गया था, जिसने संदेह को और गहरा किया। इंडिगो सुरक्षा कर्मियों ने पहले बैग को मेटल डिटेक्टर से स्कैन किया और कोई तत्काल खतरा न पाए जाने पर इसे एयरलाइन कार्यालय में रख दिया। दो दिन तक कोई दावेदार न आने पर बैग को कस्टम विभाग को सौंपा गया। कस्टम अधिकारियों ने बैग की गहन जांच की तो पाया कि चॉकलेट और बिस्किट के पैकेट्स के बीच 10 हाई-पावर ड्रोन छिपाए गए थे। ड्रोन की प्रकृति और तस्करी के तरीके ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया।