चॉकलेट-बिस्किट के बैग में 10 हाई-पावर ड्रोन जब्त, चेन्नई एयरपोर्ट पर तस्करी का खुलासा

चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन का खुलासा किया है। अबू धाबी से आए एक इंडिगो एयरलाइंस के विमान से लावारिस बैग में छिपाकर लाए गए 10 हाई-पावर ड्रोन जब्त किए गए हैं। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ड्रोन के आतंकी लिंक से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।
30 अप्रैल को अबू धाबी से चेन्नई पहुंचे इंडिगो फ्लाइट (224 यात्रियों के साथ) के बाद सभी यात्रियों ने अपना सामान ले लिया, लेकिन एक बड़ा बैग कन्वेयर बेल्ट पर लावारिस पड़ा रहा। बैग का सामान टैग भी हटा दिया गया था, जिसने संदेह को और गहरा किया। इंडिगो सुरक्षा कर्मियों ने पहले बैग को मेटल डिटेक्टर से स्कैन किया और कोई तत्काल खतरा न पाए जाने पर इसे एयरलाइन कार्यालय में रख दिया। दो दिन तक कोई दावेदार न आने पर बैग को कस्टम विभाग को सौंपा गया। कस्टम अधिकारियों ने बैग की गहन जांच की तो पाया कि चॉकलेट और बिस्किट के पैकेट्स के बीच 10 हाई-पावर ड्रोन छिपाए गए थे। ड्रोन की प्रकृति और तस्करी के तरीके ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया।
कस्टम विभाग ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। हवाई अड्डे के बैगेज क्लेम और आगमन क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि बैग छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके। बैग का टैग हटाए जाने के कारणों की भी जांच की जा रही है, जिसे महत्वपूर्ण सुराग माना जा रहा है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गई हैं ताकि ड्रोन की उत्पत्ति और उनके इच्छित प्राप्तकर्ताओं का पता लगाया जा सके। आतंकी गतिविधियों से संबंध की आशंका को देखते हुए जांच को और व्यापक किया गया है।
यह घटना एक बार फिर हवाई अड्डों पर लावारिस सामान और उन्नत तकनीक की तस्करी को रोकने के लिए सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन की तस्करी न केवल अवैध व्यापार को बढ़ावा देती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।
चेन्नई हवाई अड्डा पहले भी तस्करी के मामलों में सुर्खियों में रहा है। हाल के वर्षों में यहां सोना, विदेशी मुद्रा, और वन्यजीवों की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। ड्रोन तस्करी का यह ताजा मामला सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत को दर्शाता है। कस्टम विभाग ने जनता से अपील की है कि तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करें, जिसके लिए सरकार की ओर से इनाम की व्यवस्था भी है। इस बीच, जांच एजेंसियां इस मामले को सुलझाने के लिए दिन-रात काम कर रही हैं ताकि संभावित खतरे को टाला जा सके।
