3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

13 वर्षीय लड़की से बलात्कार, घर के बाहर से घसीटकर ले गए बदमाश, परिवार को दी जान से मारने की धमकी

Rape News: सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता अपने घर से महज 300 मीटर दूर आटा चक्की से लौट रही थी, तभी दोनों आरोपी उसका पीछा करने लगे। मौका पाते ही उन्होंने लड़की को जबरन घसीटकर ले गए और एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

Dec 03, 2025

rape case

rape case (Demo pic)

Crime News: कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 नवंबर की है। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता अपने घर से महज 300 मीटर दूर आटा चक्की से लौट रही थी, तभी दोनों आरोपी उसका पीछा करने लगे। मौका पाते ही उन्होंने लड़की को जबरन घसीटकर ले गए और एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। दूसरा आरोपी अपराध में सहयोग करने के साथ पहरेदार की भूमिका में था।

परिवार को दी थी पुलिस में शिकायत न करने की धमकी

बेलगावी पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेड ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता और उसके परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी डर की वजह से परिवार ने तुरंत शिकायत नहीं की और मामले की सूचना में देरी हुई।

दोनों आरोपी गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी।

दूसरी घटना: कॉलेज लेक्चरर ने 2 साल तक नाबालिग छात्रा का यौन शोषण किया

इसी जिले में एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बेलगावी पुलिस ने शनिवार को एक निजी कॉलेज के अतिथि व्याख्याता (गेस्ट लेक्चरर) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग छात्रा के साथ पिछले दो साल से लगातार बलात्कार किया।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, लेक्चरर उसे लगातार ब्लैकमेल करता था और मामले का खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी देता था। आखिरकार लड़की ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Dec 2025 04:48 pm

Hindi News / National News / 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार, घर के बाहर से घसीटकर ले गए बदमाश, परिवार को दी जान से मारने की धमकी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.