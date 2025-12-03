13 वर्षीय लड़की से बलात्कार, घर के बाहर से घसीटकर ले गए बदमाश, परिवार को दी जान से मारने की धमकी

Crime News: कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 नवंबर की है। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता अपने घर से महज 300 मीटर दूर आटा चक्की से लौट रही थी, तभी दोनों आरोपी उसका पीछा करने लगे। मौका पाते ही उन्होंने लड़की को जबरन घसीटकर ले गए और एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। दूसरा आरोपी अपराध में सहयोग करने के साथ पहरेदार की भूमिका में था।