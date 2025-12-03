13 वर्षीय लड़की से बलात्कार, घर के बाहर से घसीटकर ले गए बदमाश, परिवार को दी जान से मारने की धमकी

rape case (Demo pic)
Crime News: कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 नवंबर की है। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता अपने घर से महज 300 मीटर दूर आटा चक्की से लौट रही थी, तभी दोनों आरोपी उसका पीछा करने लगे। मौका पाते ही उन्होंने लड़की को जबरन घसीटकर ले गए और एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। दूसरा आरोपी अपराध में सहयोग करने के साथ पहरेदार की भूमिका में था।
बेलगावी पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेड ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता और उसके परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी डर की वजह से परिवार ने तुरंत शिकायत नहीं की और मामले की सूचना में देरी हुई।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी।
इसी जिले में एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बेलगावी पुलिस ने शनिवार को एक निजी कॉलेज के अतिथि व्याख्याता (गेस्ट लेक्चरर) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग छात्रा के साथ पिछले दो साल से लगातार बलात्कार किया।
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, लेक्चरर उसे लगातार ब्लैकमेल करता था और मामले का खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी देता था। आखिरकार लड़की ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच जारी है।
