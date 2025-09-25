14 साल के लड़के की हैवानियत, 5th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ कर दिया बड़ा कांड, 2 दिन बाद बाहर आई सच्चाई

ओडिशा में 14 साल के लड़की की हैवानियत सभी के होश उड़ाकर रख देगी। दरअसल, जगतसिंह जिले के तिरतोल थाना क्षेत्र के कुराधा गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय सरकारी हाई स्कूल के कक्षा 9 में पढ़ने वाले आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है।