14 साल के लड़के की हैवानियत, 5th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ कर दिया बड़ा कांड, 2 दिन बाद बाहर आई सच्चाई

ओडिशा में 14 साल के लड़की की हैवानियत सभी के होश उड़ाकर रख देगी। दरअसल, जगतसिंह जिले के तिरतोल थाना क्षेत्र के कुराधा गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय सरकारी हाई स्कूल के कक्षा 9 में पढ़ने वाले आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के हवाले से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने शुक्रवार को 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता पांचवीं कक्षा में पढ़ती है। जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, इसी दौरान आरोपी ने शाम करीब 4 बजे गोपीनाथ मंदिर के पास उसे रोक लिया।
रोकने के बाद आरोपी छात्रा को जबरन मंदिर के पीछे लेकर चला गया। जहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। साथ ही, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी भी दी। उसने कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
दर्दनाक घटना के बाद डरी हुई बच्ची घर पहुंची। शुरू में उसने अपने परिवार को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन दो दिन बाद, उसने हिम्मत जुटाई। अपने माता-पिता को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद, पीड़िता की मां ने सोमवार को तिरतोल पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले के संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच प्रक्रिय के बाद आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।
हाल ही में पुरी के ब्रह्मगिरी थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की के बॉयफ्रेंड के सामने इस वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना 14 सितंबर को बलिहारचंडी मंदिर के पास एक सुनसान जगह पर हुई।
इसके अलावा, केंद्रपाड़ा जिले में एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने कथित दुष्कर्म के बाद दहशत में आकर नशीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया।
पुलिस ने आरोपी चिंटू जेना को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।