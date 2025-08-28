मदरसे में फंदे पर लटकी मिली 14 साल की बच्ची, परिवारवालों का आरोप- मौलवी ने रेप किया…

बताया जा रहा है कि जिस मदरसे में लड़की का शव मिला है, वह महागामा इलाके में स्थित है। बच्ची इसी मदरसे में पढ़ाई करती थी। मृतका के परिवार ने आरोप लगाया कि मौलवी ने छात्रा के साथ बलात्कार किया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली।