SIR के चक्कर में गई 16 जानें, कहीं तनाव की वजह से BLO ने की आत्महत्या तो किसी को आया हार्ट अटैक

एमपी में भी SIR का काम तेजी से चल रहा है। इसका खामियाजा BLO चुका रहे हैं। पिछले 4 दिनों में भोपाल में 50 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी बीमार पड़े हैं। जिनमें से दो को हार्ट अटैक आया और एक का ब्रेन हैम्रेज हो गया। पश्चिम बंगाल में काम के तनाव के चलते एक महिला बूथ लेवल अफसर ने खुद की जान ले ली। मृतका के परिजनों ने कहा कि काम के दवाब के कारण उसने आत्मघाती कदम उठाया। गुजरात व दमन में 4-4, बंगाल में 3, राजस्थान में 2, केरल व तमिलनाडु में 1-1 की जान गई है।