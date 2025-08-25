कई दिनों से छात्रा के साथ कर रहा था गंदी हरकत, कोचिंग टीचर की करतूत सामने आई तो मच गया बवाल

आरोपी शिक्षक की पहचान राहुल दुबे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक कई दिनों से छात्रा के साथ बदसलूकी कर रहा था। फिर छेड़छाड़ से तंग आकर उसने पूरी बात अपने परिवार को बताई। इसके बाद, लड़की के माता-पिता ने कोचिंग सेंटर में शिक्षक से पूछताछ की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।